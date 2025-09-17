La mortalidad aumenta un 0,75% en la Región en las 35 primeras semanas de 2025 respecto al mismo periodo de 2024

MADRID/MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado 8.148 defunciones en las 35 primeras semanas de 2025, un 0,75% más que en el mismo periodo de 2024, lo que representa el sexo mayor aumento por comunidades autónomas, según ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la semana 35, que se extendió desde el 25 al 31 de agosto del presente año, la comunidad ha contabilizado un total de 210 decesos, de los que 117 corresponden a hombres y el resto, 93, a mujeres.

En el conjunto del país, en los primeros siete meses del año fallecieron 263.749 personas, 2.665 muertes más que en el mismo periodo de 2024.

Desde 2019, el número de defunciones se ha ido incrementando con el punto álgido en 2020, año de la pandemia, con 299.541 muertes y 2022 con 280.348 muertes. El año 2023 fue, sin embargo, el que registró una cifra más baja de muertes de los últimos seis años, con 257.976 en los primeros siete meses del año. En 2019 el número de muertes se elevó a 252.901; 265.871 en 2021 y 257.

Canarias lidera el ranking de fallecimientos en la semana 35 del año con un incremento del 7,46%, seguida de Andalucía (3,4%), Comunidad Valenciana (3,11%), Comunidad de Madrid (1,5%), País Vasco (1,34%), Murcia (0,75%), Cantabria (0,66%), Extremadura (0,57%), Islas Baleares (0,5%), Cataluña (0,42%) y Galicia (0,27%).

Al contrario, las defunciones bajaron en la semana 35 del año en Navarra (-3,39%), La Rioja (-2,67%), Aragón (-2,27%), Castilla-La Mancha (1,86%), Asturias (-1.04) y Castilla y León (-0,06%).