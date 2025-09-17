Un motorista sufre heridas de consideración al colisionar contra un turismo en Alcantarilla

Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 17 septiembre 2025 9:12

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este miércoles con heridas de consideración al producirse una colisión por alcance entre su motocicleta y un turismo, en la localidad de Alcantarilla, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se ha registrado poco antes de las 9.00 horas entre el kilómetro 4 y 5 de la MU-30, sentido Caravaca cuando, por causas que se desconocen, se ha producido una colisión por alcance entre una motocicleta y un turismo.

Como consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta ha resultado con heridas de consideración.

