Las mujeres asumen el 81% de los cuidados a familiares dependientes en la Región, según un estudio de UCAM y CERMI

Jornada de presentación de la investigación sobre respiro familiar elaborada por la UCAM y CERMI - UCAM

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El 81,2% de las personas cuidadoras de familiares en situación de dependencia reconocida en la Región de Murcia son mujeres y, de ellas el 57,4% tiene entre 45 y 65 años y el 27,7% supera esa edad.

Así se desprende de un estudio sobre el servicio de Respiro Familiar elaborado de forma conjunta por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

La investigación, presentada este lunes en la Fundación Cajamurcia-Las Claras, detalla que la Región de Murcia cuenta con unas 44.000 personas con dependencia reconocida, de las que en torno a 26.000 reciben cuidados directamente en el entorno familiar.

El análisis muestra que el 72,8% de estos hogares cuenta con escaso margen de relevo interno al estar formados por solo dos o tres miembros. Además, constata el elevado nivel de apoyo que requieren los usuarios, ya que el 70,8% presenta una discapacidad reconocida igual o superior al 65% y el 73,7% se sitúa en los grados II o III.

En el plano de la gestión, el estudio subraya una "debilidad estructural en la financiación", puesto que el 64% de las entidades del sector considera que la aportación pública destinada al respiro familiar es "poco o nada adecuada", y ninguna de las encuestadas la valora como muy adecuada.

El vicedecano del Grado en Educación Infantil de la UCAM, Francisco José Sánchez, ha calificado el servicio como "absolutamente necesario" y ha apuntado que las federaciones de la Región "atienden perfectamente" esta realidad, si bien ha reclamado "una estructura más firme y un apoyo institucional más importante".

Por su parte, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Concepción Ruiz, ha participado en la inauguración institucional donde ha recordado que al menos 65 entidades locales y sociales desarrollan recursos de respiro familiar en el territorio, los cuales cuentan con el sustento financiero del Ejecutivo regional.

Asimismo, la decana de la Facultad de Educación de la UCAM, Juana Mulero, ha abogado por "cuidar de los cuidadores" dentro de la dimensión social del proyecto.

El cierre de la jornada ha corrido a cargo del presidente de CERMI Región de Murcia, Pedro Martínez, quien ha incidido en el papel central de los hogares y ha advertido de que "las familias son la primera línea de batalla para conseguir que la persona con discapacidad esté perfectamente cuidada".

Martínez ha agradecido la implicación de la Consejería y de la UCAM, concluyendo que "si no cuidamos a las familias, difícilmente vamos a conseguir que las personas que lo necesitan tengan integración e inserción".