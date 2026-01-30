El municipio de Murcia registra cerca de un centenar de incidencias por las rachas de viento que alcanzaron los 100 km/h

Un árbol caído como consecuencia del viento - Carlos Criado - Europa Press

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia registró cerca de un centenar de incidencias en barrios y pedanías por las fuertes rachas de viento estos días, que llegaron a alcanzar los 100 km/h, según ha avanzado este viernes en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, tras dar cuenta de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno.

Ha destacado el despliegue que se llevó a cabo por parte de Policía Loca, Bomberos y los servicios de Parques y Jardines y Limpieza Viaria, un dispositivo que estará activo también este sábado, ya que se prevén rachas máximas de hasta 70 km/h de viento del noroeste, por lo que la Aemet ha emitido aviso amarillo.

Desde los servicios municipales, según ha explicado, "se han hecho revisiones del arbolado de gran porte en el municipio de Murcia y lo que hemos hecho con carácter preventivo es balizar ciertas zonas donde el arbolado es más sensible".

Tales como jardines y zonas verdes del municipio que "se balizan para prohibir la entrada, sobre todo teniendo en cuenta la jornada que nos espera este sábado, con esas rachas de viento y la alerta amarilla en el municipio de Murcia".