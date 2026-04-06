Murcia activa una innovadora solución biotecnológica contra los malos olores en las Fiestas de Primavera

Un operario de limpieza durante la demostración del dispositivo de higiene ambiental diseñado específicamente para las Fiestas de Primavera - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado un avanzado dispositivo de higiene ambiental diseñado específicamente para las Fiestas de Primavera que busca erradicar los malos olores generados por la alta afluencia de personas mediante un sistema pionero que sustituye los químicos tradicionales por un tratamiento enzimático de alta precisión, avalado científicamente por la Universidad de Murcia (UMU).

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, acompañada por el catedrático de Microbiología de la UMU, Juan Carlos Argüelles, y el director de PreZero, José Manuel García, ha supervisado una demostración práctica de este protocolo que no se limita a "disimular" el hedor con perfumes, sino que ataca el problema desde su "raíz molecular", según ha informado el Consistorio capitalino.

Se trata de la aplicación de un protocolo estructurado en tres niveles independientes que incluye en su primera fase la utilización de un producto enzimático que actúa como "devorador" biológico, degradando la materia orgánica de los orines y eliminando el origen físico del olor.

Posteriormente, entra en juego un "secuestrante" encargado de encapsular las moléculas odoríferas ya liberadas al aire y, por último, una vez saneado el entorno, se aplica un ambientador de alta persistencia con aroma a azahar para perfumar viales y mobiliario urbano.

Este despliegue técnico tendrá un impacto especial en la gestión de los aseos químicos. El plan de mantenimiento contempla una limpieza integral a primera hora de la mañana con vaciado de residuos y pulverización enzimática continuada.

Durante el resto de la jornada, los operarios realizarán tareas de mantenimiento preventivo utilizando productos encapsuladores en el interior y odorizantes en el exterior para mantener un ambiente agradable de forma ininterrumpida.

AMPLIACIÓN A CALLES Y CONTENEDORES

La actuación no se limitará exclusivamente a las instalaciones sanitarias ya que el tratamiento biotecnológico se integrará en el baldeo diario de las calles con mayor concentración de personas y en las zonas de contenedores.

Para complementar estas medidas técnicas, se ha instalado una red de señalética horizontal en el pavimento. Estas guías visuales, realizadas en vinilo, tienen como objetivo dirigir de forma rápida a los ciudadanos hacia los puntos de higiene, facilitando las conductas cívicas durante los momentos de máxima aglomeración.

La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, ha destacado que esta inversión responde al compromiso de que las Fiestas de Primavera sean un "referente nacional" por la excelencia de sus servicios públicos.

Desde PreZero, su director, José Manuel García, ha indicado que "nuestros operarios trabajarán ininterrumpidamente, aplicando esta biotecnología de precisión tanto en las instalaciones sanitarias como en el baldeo de viales y contenedores, asegurando que Murcia recupere su estado óptimo de forma impecable".