Murcia activa la Operación Calor ante el aviso naranja por altas temperaturas

Archivo - Murcia activa un dispositivo especial por el aviso de altas temperaturas - EDU BOTELLA - Archivo

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado por primera vez este año la Operación Calor ante el aviso naranja por altas temperaturas decretado para este martes, poniendo en marcha un dispositivo especial de carácter multidisciplinar destinado a minimizar los riesgos asociados a los episodios de calor extremo y proteger especialmente a la población más vulnerable.

El protocolo municipal, que se activa cuando la Agencia Estatal de Meteorología establece el nivel naranja por altas temperaturas, implica la coordinación de distintos servicios municipales y contempla medidas específicas para garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia derivada de las elevadas temperaturas, han informado desde el Consistorio.

Uno de los principales ejes del dispositivo se centra en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Para ello, los Servicios Sociales municipales han desplegado equipo de intervención que recorrerá distintas zonas del municipio para localizar y atender a personas sin hogar.

Durante estas intervenciones se distribuyen alimentos, bebidas, agua y otros productos básicos para ayudar a afrontar las altas temperaturas, al tiempo que se ofrece información y orientación sobre los recursos disponibles. Además, el Ayuntamiento trabaja de forma coordinada con entidades sociales como Jesús Abandonado, Cáritas y otras organizaciones para facilitar alternativas habitacionales en aquellos casos que presentan una mayor vulnerabilidad. En este sentido, Solidarios para el desarrollo también comenzará este martes sus rutas de calle en distintas zonas de la ciudad.

Dentro de este operativo, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) realizará este martes una salida específica entre las 15.00 y las 17.00 horas, coincidiendo con la franja horaria de mayor riesgo por calor. Además, como medida preventiva extraordinaria, las personas con problemas respiratorios que pernocten en el albergue de Jesús Abandonado permanecerán durante la jornada de hoy en el Centro de Acogida y acudan al comedor social, tanto en horario de mediodía como cena, esperarán su turno dentro de las instalaciones y no en la calle.

Asimismo, el Servicio de Parques y Jardines ha activado las medidas preventivas previstas para este tipo de episodios, entre las que se incluyen el cierre de aquellas zonas verdes que puedan presentar mayor vulnerabilidad, la señalización y balizamiento de áreas de riesgo, la suspensión de actividades al aire libre cuando sea necesario y el refuerzo de los equipos de trabajo.

Además, se ha previsto un refuerzo del SPEIS, con una dotación de cuatro salidas adicionales, tres conductores, suboficial, sargento y operador, para garantizar la seguridad de los murcianos ante cualquier incidencia.

UNA RED DE 94 REFUGIOS CLIMÁTICOS

Como complemento al dispositivo especial, el municipio cuenta con una red de 94 refugios climáticos distribuidos por barrios y pedanías. Se trata de espacios públicos accesibles abiertos a la ciudadanía, entre los que se encuentran bibliotecas, centros municipales, centros culturales y jardines, que ofrecen condiciones más confortables durante los episodios de temperaturas extremas.

Estos espacios están especialmente dirigidos a colectivos más sensibles a los efectos del calor, como personas mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o ciudadanos en situación de vulnerabilidad, aunque pueden ser utilizados por cualquier vecino que necesite resguardarse de las altas temperaturas.