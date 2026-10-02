Murcia activa la preemergencia ante el aviso naranja por lluvias con 101 actuaciones y 13 servicios municipales - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha decretado la fase de preemergencia del Plan Territorial de Protección Civil del Municipio de Murcia (PEMU) ante el aviso naranja por lluvias y tormentas previsto este viernes, 2 de octubre, en la Vega del Segura, con un dispositivo que contempla 101 actuaciones y la coordinación de 13 servicios municipales.

El operativo moviliza a cientos de efectivos y numerosos medios materiales y permanecerá activo durante el episodio de lluvias y hasta el restablecimiento de la normalidad, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

De forma preventiva, la Policía Local ha organizado turnos y refuerzos y mantendrá presencia en zonas inundables. También ha previsto la colocación de vallas ante posibles cortes de tráfico y el aviso a propietarios de vehículos estacionados en ramblas o lugares susceptibles de acumulación de agua.

Bomberos y Protección Civil han reforzado preventivamente el personal operativo y mantienen preparados sus medios de intervención. Por su parte, Limpieza Viaria realiza la retirada o reubicación preventiva de contenedores, revisa anclajes, inspecciona y limpia imbornales, prepara la maquinaria y planifica rutas alternativas.

El dispositivo presta especial atención a parques, jardines y espacios públicos. Así, se procede al cierre y señalización de zonas infantiles, deportivas y de mayores, terrazas, quioscos y áreas próximas a arbolado que pueda presentar riesgo, además de suspender actividades al aire libre cuando sea necesario.

Entre las zonas objeto de estas medidas figuran el Cuartel de Artillería, los palmerales Grande y Chico de Santiago y Zaraiche, el Malecón, el Jardín de la Seda, el Salitre, el Jardín Chino y la Plaza Circular.

Aguas de Murcia ha reforzado la limpieza de imbornales en puntos críticos, revisa sus instalaciones electromecánicas sobre el terreno y mediante SCADA y mantiene preparados posibles retenes de intervención.

Durante el episodio se realizará un seguimiento permanente de la evolución de las lluvias y de las incidencias que puedan producirse, adaptando las medidas previstas a las necesidades de cada momento.

El Ayuntamiento recomienda extremar las precauciones, no estacionar ni transitar por ramblas o zonas inundables, evitar desplazamientos innecesarios y seguir la información y las indicaciones difundidas a través de los canales oficiales.