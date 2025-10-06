Murcia celebra el Día de la Salud Mental con más de una veintena de actividades - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia conmemorará el Día Mundial de la Salud Mental con una programación de más de 20 actividades impulsadas por el Ayuntamiento y diferentes asociaciones y colectivos. La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha presentado el calendario de actividades, acompañadas por representantes de las entidades que participan en la programación, como son la Universidad de Murcia, Adaner Murcia, Fundación SoyComoTú, Fundación Diagrama, Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, AFES, No Te Prives, el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, Proyecto Hombre, Teléfono de la Esperanza, Cruz Roja, ZeroSaf, Solidarios, ARMAI TLP, Quiero Crecer y el programa Grita, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental' es el eslogan elegido por el Consistorio murciano este 2025 para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, al tiempo que impulsará un calendario de actividades que se desarrollará durante todo el mes en diferentes espacios del municipio y online, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

"Este programa es el reflejo de un compromiso firme del Ayuntamiento de Murcia con la salud mental. Trabajamos de la mano de asociaciones, profesionales, familias y pacientes para construir una ciudad inclusiva y consciente de que el bienestar emocional es esencial para nuestra calidad de vida", ha subrayado Pilar Torres.

Las actividades se enmarcan en la Estrategia de Acción Municipal en Salud Mental 2022-2026, pionera en España, que articula actuaciones para prevenir trastornos, reducir el estigma, fomentar la coordinación sociosanitaria y reforzar la prevención del suicidio. Esta estrategia ha sido elaborada de manera participativa con entidades sociales, profesionales y familias, lo que permite identificar vulnerabilidades y diseñar respuestas integrales desde el ámbito comunitario. Así, ha añadido, "esta estrategia ya se está aplicando en políticas, servicios y proyectos municipales que sitúan a la persona en el centro de la atención".

PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES

El calendario previsto incluye charlas, jornadas, tertulias, teatro, conferencias y campañas de difusión. Se está desarrollando durante todo el mes de octubre y se extenderá hasta noviembre.

Este lunes, 6 de octubre, a las 18.00 horas comienza el III Taller Bienestar Emocional y Salud, ofrecido por la Universidad de Murcia en modalidad online. Además, durante estos días se lanzará la actividad educativa 'Las drogas a través de un objetivo', dirigida a alumnado de ESO en el municipio.

Por su parte, la Asociación Quiero Crecer impulsará campañas de comunicación digital con mensajes diarios sobre áreas clave en salud mental del 6 al 10 de octubre.

El martes, 7 de octubre, se celebra el taller juvenil 'Emociones en juego II', a las 17.00 horas en el Espacio Joven 585. También se hará entrega de los premios a los mejores TFG de Psicología a las 19.00 horas en la sede de COPRM.

Proyecto Hombre organiza el 8 de octubre la jornada 'Jóvenes, pantallas y vínculos: conexión/desconexión', a las 9.30 horas y se inaugurará la biblioteca colegial del COPRM y con la presentación del libro 'Emociones Fósiles', de Pedro Jara a las 20.00 horas. Además, la Unidad móvil del programa GRITA, de prevención del suicidio de la Consejería de Salud, la FFIS e IMIB, se instalará en la plaza de Julián Romea a las 11.00 horas, y AFES Salud Mental instalará mesas informativas y carpas de actividades en la Plaza Santo Domingo durante todo el día.

El jueves 9 de octubre el Centro Social Universitario de la UMU acogerá una jornada de Salud Mental y Bienestar de 9.00 a 14.00 horas.

El 10 de octubre el Centro de Día Heliotropos de Fundación Diagrama celebra el taller 'Mente, cuerpo y danza para un mayor bienestar comunitario'. También se celebra una jornada de puertas abiertas, bajo el título 'Explora tu mundo mental', en el Teléfono de la Esperanza, en este caso del 8 al 10 de octubre.

Este día también se organiza una mesa redonda sobre 'Superación de la depresión y prevención del suicidio' a las 19.00 horas en el Centro Cultural Las Claras, a cargo de Fundación SoyComoTú. También se difundirá la campaña '0 Alcohol durante el embarazo' de ZeroSaf; y se celebrará el acto de lectura del manifiesto por la Salud Mental en la Plaza Julián Romea, acompañado del coro de AFES.

Las actividades continuarán el 13 de octubre con la charla 'Conociendo la Depresión' y 'Gestión Emocional', a cargo de Cruz Roja Murcia; el 15 de octubre a las 19.00 horas, Leodrama 'Es broma', sobre acoso en redes sociales en la sala XTRA de la UMU; el 17 de octubre a las 10.00 horas habrá una mesa informativa sobre trastorno límite de la personalidad, a cargo de ARMAI -TLP en la avenida Libertad.

El 20 de octubre a las 19.00 horas se celebra otra charla de Leodrama, en esta ocasión bajo el título '¿Suicidarse?', sobre ideaciones suicidas en la sala XTRA de la UMU; el 22 de octubre a las 19.30 horas la Biblioteca Regional acoge la mesa redonda y la presentación de la revista Puentes: Observatorio del Estigma y la Salud Mental; el 23 de octubre, a las 11.00 horas, se realizará un podcast en directo sobre salud mental en el Paraninfo de La Merced, por parte de Solidarios.org.

Por último, el 25 de octubre se celebra el XXIII Encuentro Regional de Familias, organizado por AFES Salud Mental Murcia y la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia; el 5 de noviembre habrán unas Jornadas sobre ética y buenas prácticas en salud mental, organizadas por AFES Salud Mental Murcia en el Hospital Reina Sofía; y el 12 de noviembre a las 11.00 horas se inaugura la XXV Muestra artística AFES con el ARTE. Además, habrá una conversación alrededor de la salud mental, dentro del ciclo de voluntariado Solidarios.org a las 18.00 horas.