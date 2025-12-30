Murcia celebrará este viernes su tradicional campaña de hemodonación navideña para garantizar reservas hospitalarias

Presentación de la campaña de hemodonación de Navidad del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con el Centro Regional de Hemodonación, ha presentado hoy su campaña de hemodonación de Navidad bajo el lema 'El mejor regalo vive dentro de ti, regala vida esta Navidad', que tendrá lugar este viernes, 2 de enero. La iniciativa busca garantizar las reservas de sangre durante esta época del año, en la que se experimenta una disminución de donaciones debido a viajes y cambios en la rutina, mientras las necesidades hospitalarias se mantienen constantes.

Los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, han presentado la iniciativa, que se desarrollará en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas e incluirá donaciones de sangre y de médula. "Es un sencillo gesto altruista que puede suponer una segunda oportunidad de vida para muchos pacientes", ha valorado Guillén, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La Sala Glorieta Uno acogerá esta jornada de donación que busca sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de donar sangre también durante los periodos festivos, puesto que los centros hospitalarios están operativos los 365 días del año durante las 24 horas del día de forma ininterrumpida. En concreto, los hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) requieren diariamente entre 200 y 250 componentes sanguíneos para poder cubrir sus necesidades asistenciales.

Así, ha recordado el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, "a pesar del ambiente festivo de estas fechas, las necesidades hospitalarias no disminuyen durante la Navidad y Reyes, por lo que es esencial mantener suficientes reservas de sangre y componentes sanguíneos para atender cirugías, emergencias y tratamientos habituales".

Como agradecimiento, el servicio municipal de Parques y Jardines, dirigido por José Guillén, obsequiará a los donantes con macetas navideñas, un gesto que simboliza vida, gratitud y esperanza.

"Esta campaña se impulsa desde el Servicio de Salud del Ayuntamiento de Murcia como parte del compromiso municipal con la prevención, la promoción de hábitos solidarios y el cuidado de la salud de toda la ciudadanía, trabajando de manera coordinada con el Centro Regional de Hemodonación para garantizar una respuesta eficaz a las necesidades asistenciales de nuestros hospitales", ha indicado Pilar Torres, que ha hecho un llamamiento "a la concienciación social y a la participación activa de la ciudadanía, porque donar sangre o médula es un gesto sencillo, seguro y solidario que salva vidas y que cobra aún más importancia en fechas señaladas como la Navidad, cuando las donaciones descienden pero las urgencias y tratamientos no se detienen", ha apuntado.

Los requisitos para donar sangre son cumplidos por la mayoría de la población, ya que sólo es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Quienes no puedan acudir este viernes, disponen de las unidades móviles del Centro Regional de Hemodonación, que recorren la Región, así como de su sede habitual.

Toda la información está disponible en la web oficial 'www.murciasalud.es/crh' y en sus redes sociales.