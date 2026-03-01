Murcia es la ciudad de España con mayor dependencia del coche, según el Foro de Movilidad Alphabet 2025

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Murcia se consolida como la ciudad española más ligada al coche, liderando su uso a nivel nacional. Sin embargo, esta fuerte dependencia del vehículo privado convive con una cultura de coche compartido en auge y una percepción muy positiva de la infraestructura urbana, aunque la transición hacia el vehículo eléctrico avanza con más lentitud que en otras capitales.

Según la edición 2025 del Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de movilidad corporativa del Grupo BMW, Murcia presenta un modelo de movilidad único, donde el coche destaca por encima del resto de medios de transporte. A pesar de esto, los murcianos se muestran satisfechos con la adaptación de sus calles a la micromovilidad y otras alternativas de transporte.

HÁBITOS DE MOVILIDAD EN MURCIA

El coche es un eje central en la ciudad de Murcia. El 72 por ciento de los ciudadanos lo utiliza como su medio de transporte habitual, y el 57 por ciento lo emplea para desplazarse al centro de la ciudad, un dato que no ha variado en relación con el año anterior.

Por otro lado, más de la mitad de los murcianos (55%) se desplaza a pie, diez puntos menos que en el resto de España, mientras que el uso del transporte público es limitado: un 30% se desplaza en autobús y solo un 13 por ciento utiliza el tranvía.

No obstante, Murcia destaca también en el ámbito del coche compartido. Un 38 por ciento de los murcianos afirma compartir vehículo, una cifra que supera la media nacional (31%) y que demuestra una clara tendencia hacia la optimización de los desplazamientos.

Por otro lado, el estudio indica que la visión de los murcianos sobre el coche eléctrico es ambigua. Aunque un 36 por ciento lo considera la solución ideal para la movilidad urbana, una cifra en línea con la media nacional, su uso real es de los más bajos del país, con solo un 8 por ciento de usuarios.

Esta tendencia se refleja también en las intenciones de compra, donde el diésel (23%) se mantiene como una opción preferente para casi el doble de compradores que, en el resto de España, mientras que la preferencia por el eléctrico se reduce a la mitad en tan solo un año (del 10% al 5%).

La principal barrera que frena la adopción del vehículo eléctrico es la percepción de una autonomía limitada, señalada por el 31 por ciento de los encuestados.

LA MICROMOVILIDAD PIERDE TERRENO EN MURCIA

La micromovilidad eléctrica es utilizada por un 22 por ciento de los murcianos, seis puntos menos que el año anterior con el patinete eléctrico como el vehículo más popular (16%), superando ligeramente la media nacional, aunque con una caída de cinco puntos en un año.

Lo más notable es la percepción positiva de la infraestructura urbana. El 54 por ciento de los ciudadanos considera que Murcia está bien adaptada para la convivencia segura entre coches, peatones y vehículos de movilidad personal, seis puntos por encima de la media nacional.

Aun así, y en línea con el resto del país, el 78 por ciento apoya la restricción de patinetes en ciertas zonas para mejorar la organización del espacio público.