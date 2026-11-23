Presentación de los actos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Murcia se suma a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres este 25 de noviembre, con un programa de actividades centradas en la sensibilización social y la reflexión sobre distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Asimismo, el Consistorio pone en marcha la campaña 'Tu primer paso, contigo', orientada en dar a conocer los recursos de apoyo y acompañamiento disponibles para las mujeres que atraviesan una situación de violencia de género.

Así, la iniciativa pone el acento en la importancia de acceder a información especializada y recuerda que el Ayuntamiento pone a disposición de las mujeres que lo requieran, servicios de atención psicológica, social, educativa y jurídica a través del Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra las Mujeres (EMAVI), dirigidos tanto a mujeres víctimas de violencia de género como a sus hijos e hijas, han informado desde el Consistorio.

La concejala de Mujer, Ascensión Carreño, ha presentado la campaña, cuya imagen muestra a dos mujeres conversando y busca transmitir ideas relacionadas con la escucha, la confianza y el acompañamiento. De este modo, el lema elegido este año pretende destacar la relevancia de contar con información y apoyo durante los procesos de atención y recuperación.

La campaña se complementa con un folleto informativo para facilitar el acceso a la información y los recursos a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.

PROGRAMACIÓN

Este miércoles, 25 de noviembre, a las 10.00 horas, tendrá lugar el acto institucional en conmemoración del 25N, en una jornada que contará con una actuación del Dúo Manuel de Falla, integrado por la pianista Pilar Valero y el violonchelista Ramón Gómez, y la lectura de un manifiesto con motivo de esta fecha.

Además, se instalarán stands informativos el martes, de 10.00 a 12.00 horas, en la Plaza Santo Domingo, y el miércoles, de 10.00 a 14.00 horas, en la calle Arenal, junto a la Glorieta de España.

La programación continuará el jueves, 26 de noviembre, con la proyección del documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria', dirigido por María Bestar, a partir de las 17.30 horas. Tras la sesión se celebrará un coloquio con la participación de la directora de la obra, que compartirá con el público el proceso de creación del filme, que cuenta con testimonios de más de 40 mujeres, adolescentes y profesionales de ámbitos como la justicia, la psicología, la pediatría y el periodismo.

El documental plantea una reflexión sobre la violencia vicaria, que utiliza a los hijos para causar daño a sus madres. La actividad será de acceso libre hasta completar aforo mediante retirada previa de invitaciones en la taquilla de la Filmoteca Regional.