Murcia consolida la alianza de su sistema de conocimiento con el tejido productivo en la clausura de 'Transfiere'

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, junto a técnicos, investigadores y catedráticos - CARM

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cierra su participación en la XV edición de Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación celebrado en Málaga, consolidando su posicionamiento como uno de los ecosistemas regionales más activos en transferencia de conocimiento.

Durante los tres días que duró el encuentro, el estand institucional, con una superficie de 56 metros cuadrados, se convirtió en un espacio estratégico de demostración tecnológica, reuniones y presentación de prototipos, varios de ellos vinculados a sectores prioritarios del Plan Industrial Región de Murcia 2026-2035.

La delegación regional presentó un total de 18 proyectos innovadores, desarrollados por la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Muchas de estas iniciativas iban acompañadas de prototipos físicos o demostradores tecnológicos que permitieron mostrar de forma práctica su aplicabilidad en ámbitos como la digitalización industrial, la sostenibilidad ambiental, la biotecnología, los nuevos materiales o la inteligencia artificial aplicada a procesos productivos.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que "nuestra presencia en Transfiere 2026 se ha convertido en una herramienta estratégica alineada con el Plan Industrial para transformar conocimiento en oportunidades reales de desarrollo económico y empleo cualificado".

Vázquez subrayó que "la calidad de los proyectos presentados y el interés generado en las reuniones con empresas, inversores y entidades públicas demuestra que nuestras universidades y centros de investigación están preparados para responder a los retos tecnológicos de la industria".

El foro ha permitido conectar el talento investigador con el mercado, "impulsando la colaboración público-privada como eje central de nuestra política de innovación", señaló el consejero. En Transfiere se concentraron estos días más de 600 entidades, empresas y administraciones públicas del ecosistema de I+D+i".

PRESENCIA CONTINUA

La presencia de la Región en el foro, tanto institucional como técnica, fue continua, y 24 profesionales participaron en sus diferentes jornadas. Además de las autoridades regionales, asistieron investigadores y personal especializado en la gestión de la investigación perteneciente a las oficinas de transferencia de conocimiento de las universidades de la Región.

Esta combinación evidencia una estrategia coordinada que integra dirección política, liderazgo académico y capacidad técnica, reforzando la proyección exterior del ecosistema regional de I+D+i y su apuesta por la transferencia real de conocimiento generado en el sistema universitario hacia el tejido productivo.

El estand regional fue un punto de encuentro para reuniones bilaterales, presentación de soluciones tecnológicas y establecimiento de alianzas estratégicas. El consejero añadió que "la Región de Murcia está avanzando hacia un modelo en el que la innovación no se queda en el laboratorio, sino que se convierte en motor de competitividad para nuestras empresas, especialmente en sectores estratégicos recogidos en el Plan Industrial".

En este sentido, destacó que la transferencia tecnológica "es clave para anticiparnos a las necesidades del mercado, mejorar procesos productivos y generar empleo estable y de alta cualificación".

Con esta participación, el Gobierno regional "reafirma su compromiso con la internacionalización del conocimiento generado en la Región y con el fortalecimiento de la colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas, que consolida a la Región de Murcia como un territorio competitivo, innovador y preparado para liderar los procesos de transformación industrial y tecnológica", añaden desde el Ejecutivo autonómico.