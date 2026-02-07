Murcia consolida el crecimiento del empleo y reduce el número de desempleados un 6,23% en 2025

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia continúa con la tendencia positiva en materia de empleo de los últimos años. En términos interanuales, el desempleo en Murcia se ha reducido un 6,23 por ciento, que supone 1.587 desempleados menos que hace un año, según los datos del Boletín Mensual de Estadísticas Laborales del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, situando al municipio como uno de los territorios con mejor situación laboral.

"Esta evolución confirma la solidez del tejido económico local y la eficacia de las políticas municipales orientadas a la generación de empleo y la dinamización empresarial", señala la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia estamos demostrando que cuando se apuesta por políticas activas de empleo, por el apoyo a las empresas y por el acompañamiento a las personas trabajadoras, se refuerza el tejido económico local y se aumenta la empleabilidad", añade.

La edil también ha destacado que "estos datos refuerzan el posicionamiento de Murcia como un entorno favorable para el empleo y la actividad económica". Por sectores, destaca la reducción del 1,73 por ciento del desempleo en la construcción, así como los descensos registrados en el sector agrario e industrial, reflejo de una progresiva diversificación y reactivación de la economía local.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos correspondientes a diciembre de 2025 sitúan el número total de personas afiliadas en 256.973, lo que representa el segundo mejor registro histórico del municipio. En términos anuales, la afiliación ha crecido un 2,31 por ciento, con 5.798 personas afiliadas más que en diciembre del año anterior.

"Cerrar el año con el segundo mejor dato histórico de afiliación confirma que Murcia es hoy un municipio atractivo para invertir, emprender y generar empleo estable, y nos anima a seguir desarrollando el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica con una visión a largo plazo", ha finalizado Bernabé.