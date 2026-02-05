Murcia despide al periodo del año hidrológico 2025-2026 como el tercero más húmedo del siglo XXI

Cielo nublado en la costa - EUROPA PRESS

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha despedido un mes de enero que ha tenido un carácter térmico cálido, debido al comportamiento de las mínimas y se caracteriza por ser el más húmedo de los últimos cinco años. En lo que se refiere al periodo del año hidrológico 2025-2026 es el noveno más húmedo desde 1961, y el tercero más húmedo del siglo XXI, tan solo detrás de los años, 2016-2017 y 2001-2002.

En concreto, las precipitaciones desde el 1 de octubre al 31 de enero de 2026, 181,4 l/m2, suponen el 146% del valor normal para el mismo periodo, 65,8 l/m2 y un carácter pluviométrico muy húmedo, según el avance mensual climatológico de enero en la Región.

Durante ese mes, bloqueos atmosféricos en el norte de Europa y la posición relativamente retirada hacia el sur del anticiclón de Azores indujeron circulación atlántica en latitudes más meridionales, con una secuencia de centros de bajas presiones que afectaron a la Región, así como un periodo intermedio de altas presiones.

Las precipitaciones fueron abundantes y las temperaturas, especialmente las mínimas, se situaron por encima de los valores normales, debido al predominio de abundante nubosidad, flujo de componentes sur y oeste, así como advección de masas de aire subtropical incluyendo ríos atmosféricos.

La borrasca Francis afectó al país entre los días 1 y 5, ocasionando en la Región un desplome de temperaturas, rachas muy fuertes de viento y precipitaciones generalizadas, en forma de nieve en zonas altas del Noroeste, así como heladas, que también se observaron en el Altiplano.

Entre los días 6 y 16 predominaron altas presiones con subidas de temperaturas aunque, como consecuencia del paso de borrascas más al norte, entre los días 7 y 10 se dieron rachas muy fuertes de oeste y noroeste.

Entre los días 16 y 18, el paso de un frente atlántico ocasionó precipitaciones débiles, con descarga fría posfrontal los días siguientes, descenso térmico y heladas en general débiles en el Noroeste.

Entre los días 20 y 25 la secuencia de la borrasca mediterránea Harry y el paso de un frente atlántico asociado a la borrasca Ingrid ocasionaron rachas muy fuertes y precipitaciones débiles, en forma de nieve en el Noroeste y heladas débiles. A partir del día 27 y hasta final de mes se mantuvo una secuencia de borrascas atlánticas de alto impacto: Joseph y Chandra situadas en el Atlántico Norte, seguidas de Kristin, que atravesó la Península rápidamente.

Estas borrascas dejaron en la Región precipitaciones moderadas y persistentes, en forma de nieve en el Noroeste, rachas muy fuertes generalizadas y temporal marítimo con olas entre 3 y 5 metros, disminuyendo la intensidad de todos estos fenómenos el día 31.

TEMPERATURAS CÁLIDAS

La temperatura media mensual de enero en la Región fue 9,7º, con una anomalía de +0,9º con respecto a la temperatura media del periodo de referencia y un carácter termométrico cálido.

Al carácter cálido del mes contribuyeron en mayor medida las temperaturas mínimas, con una media de 5,1º y una anomalía de +1,5º. La media de las máximas fue 14,3º y una anomalía de +0,3º. El día con la temperatura media regional más alta fue el día 29, y la más baja el 6.

En la evolución de las temperaturas máximas destacó el episodio frío del 3 al 7, con una anomalía de -7º el día 6, y el episodio cálido del 25 hasta el 30, con una anomalía de +6,8º el 29. En las mínimas destacó el episodio frío del 6 al 8 de enero y las mínimas por encima de lo normal de la tercera decena del mes, con anomalías por encima de los 5º los días 26 y 30.

Las máximas más altas, en promedio, se observaron el día 29, siendo la máxima absoluta mensual 28,7º registrada en el Aeropuerto de Murcia este día. Las máximas más bajas, en promedio, se observaron el día 6, siendo la máxima más baja mensual 2,1º, registrada en Los Royos, Caravaca, ese mismo día.

Las temperaturas mínimas más altas, en promedio, se registraron los día 26 y 30, siendo la mínima más alta del mes 15,1º, registrada en Cartagena, el día 26. Las temperaturas mínimas más bajas, en promedio, se observaron los días 6 y 7, siendo la mínima absoluta mensual, -4,6º, se registró el día 7, en Los Royos, Caravaca.

Durante este mes, la precipitación media en la Región fue 44,4 l/m2, que supone 2,7 veces el valor de la mediana, y un carácter pluviométrico húmedo, siendo el más húmedo de los últimos 5 años.

Donde más precipitación se acumuló fue en la Comarca del Noroeste, en la zona de Sierra Espuña, y en el entorno de Cartagena y Mar Menor, con precipitaciones superiores a 50 l/m2, siendo el máximo acumulado 74 l/m2 en la estación de Benizar, Moratalla.

Por el contrario, en varios puntos de la Región no se superaron los 20 l/m2, principalmente en la comarca del Altiplano y entorno de Águilas.

Se registraron cinco episodios de precipitación, destacando por las cantidades acumuladas los de los días 4 y 5 y entre el 27 y 30. El primero, los días 4 y 5, con precipitaciones generalizadas y persistentes, de intensidad débil a moderada, en el que se acumuló el 62% de la precipitación mensual, la precipitación máxima acumulada en el episodio en la red de estaciones automáticas de Aemet fue 42,9 l/m2, en Tentegorra (Cartagena).

Fueron en forma de nieve en la noche del 5 al 6, por encima de los 1.200 metros, acumulándose 5 cm por encima de los 1.500 metros, en Sierra Espuña. El segundo, del 16 al 18, con precipitaciones en general débiles y dispersas; y el tercero entre los días 20 y 25, en el que se registraron precipitaciones en general débiles, en forma de nieve, el día 22, por encima de los 1.300 metros.

En el episodio del 27 al 30 se acumuló el 29% de la precipitación mensual. La precipitación máxima acumulada en la red de estaciones automáticas de Aemet fue de 20,8l/m2, y la máxima precipitación diaria 17 l/m2 se registró en Los Royos (Caravaca).

La máxima precipitación diaria, 36l/m2, se registró el día 5 en Tentegorra; y la mayor acumulación en una hora, con 10,8 l/m2, en Fuente Álamo, el día 4. Por último, la precipitación máxima en 10 minutos, 2,8 l/m2, el día 4 en Fuente Álamo y San Javier.

Durante este enero no se ha registrado en la Región ningún día de tormenta, hecho que no ocurría desde enero de 2022. En cuanto al carácter del mes de octubre fue húmedo, noviembre extremadamente seco y diciembre y enero muy húmedos.

Enero ha registrado 16 días con vientos fuertes. Los días 4 y 5, que afectaron al litoral este registrándose una racha máxima de 63 km/h, en el observatorio de San Javier el día 5.

Entre los días 7 y 9 de dirección oeste, y que afectaron a parte de la comarca del Altiplano y alto Guadalentín, registrándose una racha máxima de 75 km/h, el día 8, en Yecla, de dirección oeste. Del 21 al 26 predominando las direcciones suroeste, oeste y noroeste, y se alcanzaron 83 km/h de racha el día 21 en Las Salinas de Cabo de Palos de dirección suroeste y en Zarcilla de Ramos, el día 25 con la misma dirección.

Por último, el episodio más importante por su extensión e intensidad, del 27 al 31, principalmente los días 28 y 29, predominando las direcciones suroeste, oeste y noroeste y superándose los 90 km/h en varios puntos de la Región. Se registró la racha máxima mensual, 109 km/h, el día 29 en Zarcilla de Ramos (Lorca), de dirección oeste.