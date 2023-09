Murcia dice que hasta que no tenga el dato de entregas a cuenta por parte del Estado no podrá terminar el presupuesto

MURCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empresa y Hacienda, Luis Alberto Marín, ha afirmado este martes que hasta que no tengan el dato de las entregas a cuenta por parte del Gobierno de la nación no podrá estar listo el presupuesto de la Comunidad.

Marín, que ha hecho estas declaraciones momentos antes de asistir a la inauguración del foro empresarial CEO Congress, ha explicado que las entregas a cuenta "es la participación de la Comunidad en la recaudación tributaria nacional y conforma prácticamente el 80% del presupuesto regional".

Lo que pone de manifiesto, ha reiterado, que "sin ese dato no nos es posible diseñar definitivamente el escenario presupuestario original". A su juicio, "sería una mala noticia que se repitieran las elecciones a nivel nacional".

Marín ha aludido a esa incertidumbre a la hora de elaborar el presupuesto de Murcia, ya que desconocen ese dato de las entregas a cuenta.

En cualquier caso, subraya, "el hecho de que haya una prórroga de los presupuestos generales del Estado no invalida que el Gobierno central nos pueda comunicar el dato de las entregas a cuenta".

Es decir, ha puntualizado, "no va concatenado una prórroga de los presupuestos generales con una prórroga de los presupuestos de la Región, no es necesariamente condición 'sine qua non'", por lo que ha espera y desea que el Gobierno de la nación "nos comunique lo antes posible el dato de las entregas a cuenta para que podamos terminar nuestros presupuestos".

El consejero ha dejado claro que Murcia tiene "el escenario previsto, pero falta un dato que supone el 80% de ese presupuesto y hasta que no tenga ese dato no puedo terminar el presupuesto".