Murcia impulsa la renaturalización del arruí y el sector cinegético para el equilibrio ambiental y el desarrollo rural

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al presidente de la Federación de Caza, José Antonio Moreno, antes de la inauguración de la jornada 'Caza, gestión cinegética Región de Murcia' - CARM

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y la Federación de Caza de la Región de Murcia celebraron el pasado jueves en la sede federativa la jornada 'Caza, Gestión Cinegética. Región de Murcia', un encuentro centrado en reforzar un modelo de gestión basado en criterios científicos, mejora normativa y corresponsabilidad del sector cinegético en la conservación.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, quien presentó la jornada junto con el presidente de la Federación de Caza de la Región de Murcia, José Antonio Moreno, subrayó que "la caza regulada, cuando se apoya en datos y en control técnico, forma parte de la solución para mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas y sostener la actividad y el empleo en el medio rural".

En este sentido, la jornada puso el foco en una cuestión de especial relevancia para la Región, la renaturalización del arruí (Ammotragus lervia) y su consideración como especie cinegética naturalizada, gestionada con criterios de densidad equilibrada y control selectivo.

Vázquez indicó que "tras décadas de presencia en nuestras sierras, el reto es aplicar una gestión realista y eficaz, mantener poblaciones en niveles compatibles con la flora y con otras especies, y hacerlo con seguridad jurídica y con instrumentos de seguimiento".

El objetivo, explicó, "es consolidar un marco estable que permita ordenar su gestión cinegética, evitar daños en cultivos y minimizar impactos, al tiempo que se refuerza la vigilancia sanitaria y la obtención de información de campo".

En la jornada se abordó el servicio de seguimiento biológico de las especies cinegéticas, una herramienta de monitorización continuada que permite orientar órdenes de veda y cupos en función de censos, indicadores de abundancia y parámetros sanitarios y reproductivos.

El director de Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, analizó la evolución hacia sistemas de trazabilidad y registro digital aplicados a la actividad cinegética, orientados a mejorar la calidad del dato disponible, reforzar el control y facilitar una gestión más transparente y eficiente.

El bloque central se dedicó al arruí, con la ponencia 'El arruí, exótica invasora o especie cinegética. Naturalización de la especie', a cargo del doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Jorge Casinello Roldán.

La sesión concluyó con un turno de preguntas y un debate moderado por la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira. "El Gobierno regional seguirá trabajando con la Federación y con los titulares de cotos para que la gestión cinegética sea cada vez más técnica, más evaluable y más útil para la conservación", señaló el consejero, que remarcó que "la Región de Murcia defiende un modelo moderno: ciencia, control y responsabilidad compartida para proteger el patrimonio natural y dinamizar el territorio".