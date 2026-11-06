El Ayuntamiento de Murcia impulsará en 2027 la recuperación del trazado del Zoco y la tercera fase de Madina Mursiya

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, durante la presentación de los presupuestos de su Concejalía - EUROPA PRESS

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha este próximo año la recuperación del antiguo Zoco medieval, el impulso de la tercera fase de Madina Mursiya, la mejora de las plazas de abastos y la nueva Aula Gastronómica en la Plaza de Abastos Saavedra Fajardo.

Para 2027, el presupuesto de esta área es de 3.141.170 euros y se centra en "la modernización de equipamientos y la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad", según ha explicado el concejal, Jesús Pacheco.

Al área de Turismo se han destinado 2.290.600 euros para mejorar recursos turísticos y recuperar elementos de patrimonio histórico. ntre ellos destaca la primera fase del itinerario turístico comercial del Zoco medieval de Murcia "para dar a conocer y recuperar uno de los espacios históricos vinculados al origen de la ciudad".

Además, en 2027 se avanzará en la tercera fase del Centro de Interpretación Madina Mursiya y en la adquisición y musealización de los baños árabes de la calle San Antonio.

El Consistorio también comenzará con los trabajos previos para poner en funcionamiento el Ente de Turismo de Murcia. "Se trata de un ente concebido para reforzar la coordinación entre la Administración y los agentes del sector turístico para agilizar el desarrollo de acciones de promoción y facilitar una gestión más especializada en los recursos y productos turísticos del municipio", ha explicado Pacheco.

La creación de este ente, ha apuntado, "permitirá impulsar nuevas iniciativas de promoción y mejorar la capacidad de adaptación de la oferta turística a las demandas del sector y de los visitantes".

Por otra parte, los presupuestos contemplan la musealización del Centro de Visitantes de La Luz y la finalización de la primera fase de musealización del Centro de Interpretación de Monteagudo.

AULA GASTRONÓMICA DE SAAVEDRA FAJARDO

El área de Comercio contará con un presupuesto de 850.570 euros que permitirán la reforma de la plaza de Abastos de Cabezo de Torres, así como la renovación de la rotulación y señalética de las plazas de abastos del municipio y el refuerzo de su accesibilidad, tanto física como cognitiva.

Asimismo, el próximo año empezará a funcionar la nueva ordenanza municipal de las plazas de abastos. También se pondrá en marcha el Aula Gastronómica de la plaza de Abastos de Saavedra Fajardo. "Un espacio destinado a la realización de actividades divulgativas y formativas relacionadas con la gastronomía y con los productos de proximidad".

Además, la Concejalía iniciará el Plan de Área Comercial Urbana (PACU). Se trata de una herramienta de análisis, planificación y gestión con una mayor participación en áreas comerciales de entornos como el centro histórico, o los barrios de El Carmen, San Andrés o San Antón.

Continuarán celebrándose los mercadillos de la Feria Cofrade, la Feria de Septiembre, la Feria de Otoño del Comercio o Murcia Huertana dentro de la programación Murcia todo el año.