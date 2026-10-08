Murcia recupera la tradición de La Orillica del Quijal con rutas y decoracciones por el centro de la ciudad

Presentación de las actividades de La Orillica del Quijal - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha decidido recuperar La Orillica del Quijal, una antigua tradición vinculada a la huerta murciana que giraba en torno al intercambio de frutos secos y productos de temporada entre vecinos y familiares durante las fechas previas a Todos los Santos. Su origen está relacionado con las costumbres populares de la huerta y con el recuerdo de las ánimas, formando así parte del patrimonio cultural e inmaterial del municipio.

El centro de la ciudad acogerá propuestas inspiradas en esta costumbre entre el 9 y 31 de octubre. Estas se desarrollarán en espacios como Platería, Trapería o la plaza de las Flores, según han informado desde el Consistorio.

La iniciativa, impulsada por la asociación de comerciantes Nuevo Corazón de Murcia y el Consistorio, ofrecerá actividades como rutas guiadas. Además, un misterioso personaje, una mazorca, paseará por las calles del centro durante el mes de octubre.

Los comercios participantes entregarán pequeños obsequios inspirados en esta tradición a los niños que los visiten. También se instalarán elementos decorativos inspirados en el otoño y en la huerta murciana en las principales plazas del casco urbano, así como decoración colgante en las Cuatro Esquinas.

Asimismo, se han programado las rutas guiadas 'Historia de nuestros barrios' y 'Misterios y Leyendas de Murcia,' que recorrerán el casco urbano para descubrir sus leyendas, costumbres, personajes o comercios más emblemáticos. Todas las rutas serán gratuitas y requieren de inscripción previa a través de códigos QR disponibles en los establecimientos asociados a Nuevo Corazón de Murcia. Algunas de estas rutas guiadas estarán amenizadas con las actuaciones en directo de cuadrillas.