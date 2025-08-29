Murcia refuerza la flota de la Policía Local con 35 nuevas motocicletas para mejorar la seguridad ciudadana

La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes, a propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, el expediente para el suministro mediante arrendamiento operativo con opción a compra de 35 motocicletas de carretera destinadas a reforzar los medios de la Policía Local.

La inversión, que alcanza un importe máximo de 656.256 euros más el 21% de IVA, lo que supone un total de 794.069,76 euros, "permitirá dotar a los agentes de una flota moderna y adaptada a las necesidades del servicio", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El contrato, que se ejecutará mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, contempla la incorporación de 27 motocicletas de carretera tipo escúter, cuyo precio máximo de arrendamiento asciende a 425.088 euros más IVA, así como ocho motocicletas de carretera tipo turismo, con un precio máximo de arrendamiento de 231.168 euros más IVA.

La duración del contrato será de cuatro años a contar desde la fecha de entrega y recepción de los vehículos, prevista para el 1 de octubre, con un plazo máximo de entrega fijado en 60 días desde la formalización del contrato.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado que con esta operación "se da un paso decisivo en la modernización de los recursos de la Policía Local y se garantiza que los agentes cuenten con los medios más adecuados para el desempeño de su labor".

En palabras de Perona, "este refuerzo permitirá una mayor presencia en las calles, una respuesta más rápida en situaciones de emergencia y un incremento de la seguridad en los barrios y pedanías de Murcia".