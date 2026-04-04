Murcia refuerza la limpieza en las Fiestas de Primavera con 350 papeleras de reciclaje en barracas y zonas clave

El Ayuntamiento instalará 350 papeleras de reciclaje en las barracas para el Bando de la Huerta y los días grandes de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia pone en marcha la VIII edición del proyecto especial de limpieza y reciclaje con motivo de las Fiestas de Primavera, que incluye la instalación de 350 papeleras en las barracas del Bando de la Huerta y en los puntos de mayor afluencia de la ciudad.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la vida de los murcianos, mantener la ciudad en perfectas condiciones durante sus días más señalados y proyectar la mejor imagen de Murcia ante vecinos y visitantes.

El plan de acción contempla el despliegue de estas papeleras en cerca de 40 barracas, así como en parques y zonas especialmente concurridas, reforzando el servicio ordinario de limpieza municipal.

El éxito de esta octava edición radica en la colaboración entre administraciones, sociedad civil y sector privado. Gracias a este trabajo conjunto, el Ayuntamiento de Murcia, Rotary Club Murcia Norte y las empresas PreZero, Ecoembes, Cartonajes Puche, Limpiezas Floridablanca y Walki Plasbel desarrollarán un dispositivo especial en los espacios de mayor actividad, promoviendo el civismo y la sostenibilidad.

La vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha destacado que "las Fiestas de Primavera son uno de los mayores escaparates de nuestra ciudad. Mantener Murcia limpia y en las mejores condiciones es una responsabilidad compartida. Este proyecto demuestra que cuando instituciones, entidades sociales y empresas trabajan con un objetivo común, los resultados benefician a toda la ciudadanía y a quienes nos visitan".

Además, esta colaboración tendrá continuidad en las fiestas de septiembre, cuando se instalarán entre 100 y 150 papeleras adicionales en la zona de los Huertos del Malecón.

APUESTA POR EL RECICLAJE Y LA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL

El proyecto no solo refuerza la limpieza, sino que impulsa el reciclaje y la concienciación ciudadana. Las papeleras estarán adaptadas para facilitar la separación de residuos: la tapadera amarilla, destinada a envases; la de color gris, para la fracción resto. La empresa concesionaria PreZero se encargará del vaciado y gestión de los residuos, garantizando su correcto tratamiento y reciclaje.

De igual manera, el Ayuntamiento y Rotary Club Murcia Norte desarrollarán una campaña de difusión en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, animando a murcianos y visitantes a compartir su compromiso con una ciudad más limpia. Toda la información sobre este proyecto colaborativo está disponible en la web www.rotaryclubmurcianorte.com.