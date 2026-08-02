Murcia refuerza sus políticas activas de empleo con dos nuevos programas de inserción laboral y apoyo al emprendimiento

MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia refuerza sus políticas activas de empleo con la puesta en marcha de dos nuevos programas destinados a favorecer la inserción laboral, el empleo verde y el apoyo al emprendimiento.

En concreto, la séptima edición de 'Murcia Emplea Sostenible' comenzará durante el último trimestre de 2026 y la tercera edición de 'Murcia es Oportunidad' está prevista para desarrollarse a lo largo de 2027. Ambas iniciativas, impulsadas por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige la edil Mercedes Bernabé, forman parte del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027.

En conjunto, el Ayuntamiento solicitará al Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) subvenciones por importe de 147.546,88 euros para el desarrollo de ambos programas. Estas ayudas permitirán reforzar las actuaciones municipales dirigidas tanto a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas como a apoyar a empresas, autónomos y personas emprendedoras del municipio.

"Estos programas permiten ampliar las oportunidades de empleo y reforzar el acompañamiento que el Ayuntamiento presta a empresas, personas emprendedoras y demandantes de empleo. Nuestro objetivo es ofrecer herramientas útiles que respondan a las necesidades reales del mercado laboral y favorezcan la creación de empleo de calidad en el municipio", ha destacado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

El proyecto 'Murcia es Oportunidad' celebrará en 2027 su tercera edición con el objetivo de impulsar el empleo, el emprendimiento y la consolidación del tejido empresarial. Para ello, el Ayuntamiento solicitará una subvención de 66.500 euros al SEF destinada a cofinanciar la contratación durante doce meses de dos técnicos de desarrollo local, cuyo coste total asciende a 117.226,78 euros, cofinanciado por el SEF y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La iniciativa se estructura en dos grandes líneas de actuación. De este modo, la primera se centra en la creación, promoción y consolidación de la actividad empresarial mediante el asesoramiento a empresas, autónomos y personas emprendedoras sobre subvenciones, programas de formación y recursos públicos disponibles a través de la Red de Empresas y del Centro de Iniciativas Municipales (CIMM).

Además, el programa realizará un seguimiento permanente de las necesidades del tejido empresarial para identificar los perfiles profesionales más demandados, impulsará el comercio de proximidad mediante la plataforma Negocia B2B y ofrecerá asesoramiento a empresas de nueva creación, además de gestionar los espacios municipales de alojamiento empresarial y difundir las herramientas tecnológicas del SEF.

La segunda línea de actuación estará orientada a reforzar la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad mediante acciones de orientación laboral, la difusión de estudios sobre el mercado de trabajo elaborados por la Antena de Prospectiva Laboral y la colaboración con los centros educativos para acercar a los jóvenes las oportunidades profesionales vinculadas a los sectores emergentes y fomentar tanto la cultura emprendedora como el acceso a un empleo de calidad.

SÉPTIMA EDICIÓN DE MURCIA EMPLEA SOSTENIBLE

La Junta de Gobierno también ha aprobado la puesta en marcha de la séptima edición de 'Murcia Emplea Sostenible', con el objetivo de fomentar la inserción laboral mediante la contratación de personas desempleadas para el desarrollo de obras o servicios de interés general y social.

La iniciativa permitirá incorporar, durante un periodo de nueve meses y a jornada completa, a un ingeniero industrial, un técnico en informática y un empleado administrativo, cuya actividad comenzará durante el último trimestre de 2026.

Los tres profesionales desarrollarán acciones orientadas a promover la sostenibilidad y la educación ambiental, entre ellas la sensibilización de alumnado y empresas sobre buenas prácticas medioambientales, el diseño de actividades basadas en criterios de sostenibilidad y el reacondicionamiento, reciclaje y prolongación de la vida útil de equipos electrónicos e informáticos para fomentar un uso más eficiente de los recursos.

El proyecto contará con un presupuesto de 109.190,97 euros, que cofinanciarán el Ayuntamiento de Murcia y el SEF. Una vez finalizado el programa, las tres personas contratadas serán inscritas en la Agencia de Colocación del Servicio Municipal de Empleo para facilitar su incorporación al mercado laboral mediante ofertas de trabajo acordes con su perfil profesional y favorecer así su acceso a un empleo estable.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia continuamos desarrollando las líneas estratégicas recogidas en el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, combinando actuaciones de apoyo al emprendimiento y al tejido empresarial con iniciativas dirigidas a mejorar la cualificación profesional y las oportunidades de inserción laboral de las personas desempleadas del municipio", ha concluido la concejal Bernabé.