'Murcia, Región de Mujeres' reconoce a la baloncestista Laura Gil como referente de la igualdad en el deporte

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto a la deportista olímpica, Laura Gil, durante el acto de colocación de la placa conmemorativa - CARM

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha reconocido el papel de la jugadora murciana de baloncesto, Laura Gil, como referente de la igualdad en el deporte, por su trayectoria y sus logros, con una placa conmemorativa del proyecto 'Murcia, Región de Mujeres', en el marco de los actos programados con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con Laura Gil, ha participado en el acto de colocación de esta placa conmemorativa en el pabellón de deportes de Santo Ángel, en Murcia, que lleva el nombre de la deportista, según ha informado la Comunidad.

"Laura Gil es una de las mujeres que están transformando el mundo del deporte, su trayectoria ha contribuido a un avance de la igualdad en este ámbito. Ella ahora es un referente del deporte femenino, que inspira a mujeres y niñas, porque ha demostrado que se pueden romper barreras y competir al más alto nivel de una disciplina donde la presencia masculina es mayoritaria", ha destacado.

La pívot murciana, ahora jugadora del Hozono Global Jairis de Alcantarilla, suma en su palmarés, además de oros europeos, una plata olímpica, conseguida en los Juegos de Río de Janeiro, en 2016.

Gil, además de convertirse en la primera mujer medallista olímpica de la Región, es la que más medallas internacionales ha conseguido en la historia del baloncesto español, con 17 títulos.

Al acto de colocación de la placa en el pabellón donde Gil comenzó a jugar al baloncesto con 9 años, han asistido familiares de la baloncestista y alumnos del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria de Santo Ángel.

"Esta jugadora es un ejemplo de superación, de talento y dedicación, una murciana que merece todo el reconocimiento, porque sus éxitos, además de ser un motor de transformación social, abre un camino a las siguientes generaciones, que saben que pueden alcanzar todas las metas que se propongan", ha añadido la consejera.

39 HOMENAJES EN 'MURCIA, REGIÓN DE MUJERES'

La Comunidad ya ha dedicado 39 placas conmemorativas a mujeres relevantes de la Región desde que se inició el proyecto 'Murcia, Región de Mujeres'.

Esta iniciativa, dirigida a poner en valor la contribución de mujeres que han dejado huella en la historia, continúa sumando homenajes que el Gobierno regional visibiliza con estos reconocimientos que se pueden contemplar en diferentes lugares de los municipios de Cehegín, Alcantarilla, Murcia, Cartagena, Albudeite, La Unión, Abarán, Ceutí, Molina de Segura, Bullas, Abanilla y Caravaca de la Cruz.

Cada una de estas placas cuenta con un código QR que permite acceder a información sobre las mujeres que ya forman parte de este proyecto en la web 'www.murciaregiondemujeres.es'.