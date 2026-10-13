Archivo - Murcia registra la mayor rentabilidad del alquiler de garajes de España, con un 9,6%, según idealista - JFGI - Archivo

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia registra la mayor rentabilidad bruta de España en la inversión en garajes para alquilar, con un 9,6%, y se sitúa como la tercera capital más rentable para invertir en locales comerciales, con un 10,8%, según un estudio de idealista correspondiente al tercer trimestre de 2026.

En el caso de la vivienda, la rentabilidad bruta de comprar un inmueble para ponerlo en alquiler alcanza el 6,8% en Murcia, que comparte la quinta posición entre las capitales españolas más rentables con Jaén. Huelva encabeza la clasificación, con un 7,4%, seguida de Castellón de la Plana, con un 7,2%, y Zamora, con un 7%.

Por su parte, los locales comerciales ofrecen en Murcia una rentabilidad del 10,8%, solo por detrás de Tarragona, con un 11,2%, y Lleida, con un 11,1%. Toledo alcanza el 10,4% y Oviedo, el 10%.

En cuanto a los garajes, Murcia lidera la clasificación nacional con un rendimiento del 9,6%, por delante de Barcelona, con un 6,7%, y Toledo, con un 6,5%.

A nivel nacional, la rentabilidad bruta de la vivienda se ha situado en el 6,2% durante el tercer trimestre de 2026, frente al 6,9% registrado al finalizar el verano de 2025. Pese al descenso, supera en 2,1 puntos porcentuales el rendimiento del Bono del Estado a diez años, que ha subido hasta el 4,1%, frente al 3,3% de hace un año.

El estudio de idealista, que relaciona los precios de venta y alquiler ofertados para calcular la rentabilidad bruta de distintos productos inmobiliarios, sitúa las oficinas como la inversión inmobiliaria más rentable en España, con un 11,2%. Los locales comerciales ofrecen un rendimiento del 10%, mientras que los garajes alcanzan el 6%.