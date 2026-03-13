Murcia reivindica su papel como referente europeo en la Nueva Bauhaus durante el festival Open House Murcia 2026

Imagen del taller sobre arquitectura y urbanismo sostenible, enmarcado en el festival Open House Murcia 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un taller sobre arquitectura y urbanismo sostenible, enmarcado en el festival Open House Murcia 2026, ha puesto en valor el papel de la ciudad como referente europeo en la aplicación de los principios de la Nueva Bauhaus Europea. La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; y el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, han participado en la inauguración de '(Re)Pensar la arquitectura con la NEB Compass'.

"Este tipo de encuentros son fundamentales porque la transformación de las ciudades no depende solo de grandes proyectos; también nace de las ideas, la creatividad y la participación de quienes viven y sienten la ciudad cada día", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Por su parte, el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha señalado que "Murcia está demostrando que es posible transformar la ciudad aplicando los principios de la Nueva Bauhaus Europea, integrando sostenibilidad, inclusión y calidad urbana en nuestros proyectos".

En este sentido, ha subrayado, "Murcia acoge durante este fin de semana una nueva edición del festival internacional de arquitectura y diseño Open House, con más de 300 actividades programadas para conocer nuestro municipio de la mano de arquitectos y diseñadores de prestigio, y entre las que se incluye este taller que refuerza el papel de Murcia como laboratorio urbano de innovación, donde profesionales, instituciones y ciudadanía trabajan juntos para imaginar y diseñar la ciudad del futuro".

El taller ha contado con la participación de profesionales del ámbito de la arquitectura, el urbanismo y la innovación urbana, así como con representantes del ecosistema local vinculado a la Nueva Bauhaus Europea. Durante la sesión, los participantes han trabajado con la herramienta NEB Compass, un instrumento que permite analizar y diseñar espacios urbanos a partir de los tres valores clave de la iniciativa: sostenibilidad, inclusión y belleza.

Y es que, la ciudad cuenta con la primera Local Chapter española de la Nueva Bauhaus Europea, impulsada por la comunidad Urbactivistas, un ejemplo de la importancia de la colaboración entre administraciones, profesionales y ciudadanía para impulsar la transformación urbana.

A través de dinámicas participativas, los asistentes han reflexionado sobre cómo aplicar estos principios a proyectos y espacios de la ciudad, contribuyendo a generar nuevas ideas y propuestas para el desarrollo urbano de Murcia

Cabe destacar que el Ayuntamiento, a través del Servicio de Programas Europeos, dependiente de la Concejalía que dirige Mercedes Bernabé, está impulsando también un equipo municipal de trabajo sobre la Nueva Bauhaus Europea con el objetivo de integrar estos principios en los proyectos urbanos y las políticas públicas.

MÁS DE 300 ACTIVIDADES PARA CONOCER MURCIA DESDE OTRA MIRADA

'(Re)Pensar la arquitectura con la NEB Compass' invita a redescubrir la ciudad a través de su arquitectura, su urbanismo y sus espacios más emblemáticos. Durante este fin de semana, el festival abre al público edificios singulares y organiza visitas guiadas, encuentros y actividades que fomentan el conocimiento del patrimonio arquitectónico y el debate sobre el futuro de las ciudades.

En total, las propuestas ascienden este año a 312 actividades de todo tipo que permitirán a los participantes descubrir Murcia desde una perspectiva única, acompañados en muchos casos por los propios arquitectos y diseñadores autores de los proyectos, así como por profesionales vinculados directamente a cada edificio.

El festival ha programado para esta edición un total de 259 sesiones de visitas a edificios emblemáticos públicos, instituciones, empresa y viviendas privadas, ampliando así la oportunidad de acceder a edificios habitualmente no visitables. En concreto, los espacios con más sesiones disponibles son el Edificio Moneo y la Casa Consistorial, con 28 sesiones, seguido del Edificio Hispania, con 18, y el Museo de Bellas Artes, con 16.

Este año repiten algunos de los espacios más visitados y valorados de la pasada edición, a los que se suman nuevas incorporaciones de especial relevancia, como el Palacio de San Esteban, el estudio Ganga Tattoo o el restaurante Tandem, con propuestas para mostrar cómo la arquitectura de calidad también está presente en espacios cotidianos que forman parte de la vida urbana.

Las inscripciones para las visitas y actividades ya están abiertas, desde un precio simbólico de tres euros en el caso de las visitas a espacios y edificios, a través de la página web oficial del festival: https://openhousemurcia.com/.