Murcia reúne a más de 40 empresas en la XII Feria de Empleo Talento Joven en el Campus de La Merced

Foto de familia de la XII Feria de Empleo Talento Joven - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Campus de La Merced de la Universidad de Murcia (UMU) ha acogido este martes la XII Feria de Empleo Talento Joven, un encuentro que ha reunido a más de 40 compañías de sectores como la alimentación, la logística, la tecnología, la banca y la Administración pública.

El evento, organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Murcia, la Cámara de Comercio, la UMU y ENAE Business School, se enmarca dentro del Tour del Talento que impulsa la Fundación Princesa de Girona, según ha informado el Consistorio.

La inauguración oficial ha contado con la participación de la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes; el director del Tour del Talento, Jordi Estruga; la vicerrectora de Empleabilidad de la Universidad de Murcia, María del Mar Sánchez; y el responsable de Empleabilidad de ENAE, Pedro López.

Al acto han asistido también representantes empresariales de entidades como la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (Ucomur); la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA); la Organización Murciana de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas (OMEP); la Asociación de Empresas de Medio Ambiente (AEMA) y la Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas (Amusal).

Los responsables de recursos humanos de las empresas participantes han atendido a los jóvenes asistentes para ofrecerles información detallada sobre los procesos de selección, las oportunidades de inserción laboral, los programas de prácticas disponibles y los perfiles profesionales más demandados por el tejido empresarial.

"Esta feria ha vuelto a demostrar el potencial que tiene Murcia para conectar talento, formación y oportunidades laborales en un mismo espacio, acercando a los jóvenes al tejido empresarial y facilitando contactos que pueden convertirse en futuras incorporaciones al mercado de trabajo", ha dicho la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Asimismo, la edil ha señalado que "el empleo juvenil requiere generar oportunidades y espacios donde los jóvenes puedan conocer de primera mano qué perfiles buscan las empresas, cómo prepararse y qué competencias son cada vez más valoradas".

EMPLEABILIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El bloque formativo y de conferencias de la jornada ha situado el foco en el desarrollo profesional, el emprendimiento y el impacto de las nuevas tecnologías. En este ámbito, la especialista en selección de talento Gloria Moreno ha analizado el diseño de la carrera laboral en el contexto de la transformación tecnológica.

Por su parte, el actor y formador Javi Soto ha impartido una ponencia centrada en la motivación y el autoempleo.

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) como herramienta para la búsqueda activa de empleo y el crecimiento profesional ha centrado la intervención de Alejandra Martínez Finzi, en una programación que se ha completado con diversas dinámicas de networking y espacios de intercambio directo entre los jóvenes y los reclutadores de las firmas participantes.

Esta duodécima edición de la Feria de Empleo Talento Joven se suma a las más de 70 actividades que se desarrollan en el municipio de Murcia del 23 al 31 de mayo con motivo de la celebración del Tour del Talento.