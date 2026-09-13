Murcia es la segunda CCAA donde más crecen las matriculaciones de vehículos eléctricos en agosto

El consejero Juan María Vázquez visitó en noviembre de 2025 junto con el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, la puesta en marcha de los puntos de recarga de la empresa Zunder. - CARM

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se situó en agosto como la segunda comunidad autónoma de España en la que más crecieron las matriculaciones de vehículos electrificados, con un incremento del 71 por ciento respecto al mismo mes del pasado año, únicamente superada por Extremadura.

Los datos del Instituto de Estudios de Automoción, elaborados a partir de la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, reflejan que durante agosto se matricularon en la Región 484 vehículos electrificados, frente a los 283 del mismo mes de 2025.

El crecimiento registrado en la Región supera ampliamente la evolución del mercado nacional. En el conjunto de España, las matriculaciones de vehículos electrificados aumentaron en agosto un 28,23 por ciento, frente al 71 por ciento alcanzado en la Comunidad, lo que supone una diferencia de más de 42 puntos porcentuales.

La evolución es igualmente favorable en el acumulado del año. Entre enero y agosto se matricularon 3.944 vehículos electrificados en la Región, frente a los 2.420 del mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 63 por ciento.

Murcia se sitúa así como la cuarta comunidad autónoma con mayor incremento, tras Navarra, Extremadura y Asturias. También en este periodo la evolución regional se sitúa claramente por encima de la nacional.

En España, las matriculaciones de vehículos electrificados crecieron un 34,82 por ciento entre enero y agosto, frente al 63 por ciento registrado en la Región de Murcia, una diferencia superior a los 28 puntos.

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, destacó que "los datos confirman que la movilidad eléctrica avanza en la Región a un ritmo muy superior al que se está produciendo en España y demuestran que los incentivos que hemos puesto a disposición de los ciudadanos están contribuyendo a facilitar ese cambio".

Los vehículos electrificados alcanzaron en agosto una cuota cercana al 29 por ciento de las matriculaciones en la Región, de manera que prácticamente tres de cada diez vehículos matriculados fueron eléctricos puros o híbridos enchufables. De esa cuota, alrededor de un 13 por ciento corresponde a eléctricos y un 16 por ciento a híbridos enchufables.

INCENTIVOS FISCALES PARA FACILITAR LA COMPRA

El titular de Energía recordó que la Región de Murcia dispone este año de incentivos fiscales autonómicos dirigidos directamente a reducir el esfuerzo económico de las familias que apuestan por la movilidad eléctrica.

En concreto, los contribuyentes pueden aplicar en el tramo autonómico del IRPF una deducción de hasta el 30 por ciento del coste de adquisición de un vehículo eléctrico, con un máximo de 7.000 euros, a la que se suma una deducción de hasta 4.000 euros para la instalación de puntos de recarga.

El director general afirmó que "en la Región de Murcia no estamos esperando a que se concreten nuevas iniciativas de ámbito nacional. Contamos ya con incentivos que ofrecen un apoyo económico directo a los ciudadanos que apuestan por la movilidad eléctrica y deciden comprar un vehículo de estas características".

"Queremos seguir eliminando barreras para que cada vez más familias puedan dar el salto a la movilidad eléctrica, y la evolución de las matriculaciones demuestra que la Región está respondiendo a estos estímulos muy por encima del conjunto de España", concluyó Miralles.