Murcia selecciona 17 proyectos de arquitectos, floristas y artistas de toda España para sus 'Jardines de Primavera'

Imagen de archivo de un Jardín de Primavera instalado en 2025 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha seleccionado un total de 17 propuestas de arquitectos, floristas y artistas de toda España para conformar el itinerario floral de los 'Jardines de Primavera', que engalanarán la ciudad a partir del próximo 6 de abril, según ha informado el Consistorio.

Esta primera edición del concurso ha cosechado un éxito de convocatoria con 45 candidaturas procedentes de provincias como Sevilla, Málaga, A Coruña, Valencia y Barcelona, además de diversos municipios de la Región de Murcia.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado que estas propuestas aportan "excelencia y proyección" a unas fiestas que este año celebran el 175 aniversario del Bando de la Huerta y del Entierro de la Sardina, ambas declaradas de Interés Turístico Internacional.

Según el edil, el objetivo es reforzar la identidad murciana y la participación ciudadana a través de instalaciones que combinan color, folklore y creatividad en los espacios públicos más emblemáticos.

DISEÑOS GEOMÉTRICOS Y FLORES DE TEMPORADA

En paralelo a los proyectos artísticos, el Servicio Municipal de Parques y Jardines ya ha iniciado los trabajos de embellecimiento con la plantación de hasta 14 especies de flores de temporada.

Espacios como la Glorieta de España lucirán diseños geométricos y florales compuestos por ejemplares de margaritas, petunias, geranios, gitanillas y lavanda, entre otras variedades, que han sido seleccionadas para ofrecer la mejor imagen de la ciudad durante la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

Las labores de acondicionamiento han incluido la revisión de los sistemas de riego, el abonado del suelo y la retirada de vegetación en mal estado para garantizar la seguridad y el mantenimiento de las zonas verdes.

Esta estrategia municipal busca que los jardines se conviertan en un itinerario vegetal transitable para vecinos y turistas, integrando la naturaleza en la arquitectura urbana durante los días de mayor afluencia en el centro de la capital.

Los proyectos seleccionados por el comité técnico y artístico comenzarán a instalarse en las próximas semanas para que el recorrido esté completamente operativo durante el inicio del programa festivo.