Murcia selecciona 17 proyectos de arquitectos, floristas y artistas de toda España para sus 'Jardines de Primavera'

Imagen de archivo de un Jardín de Primavera instalado en 2025
Imagen de archivo de un Jardín de Primavera instalado en 2025 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 11:04
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MURCIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha seleccionado un total de 17 propuestas de arquitectos, floristas y artistas de toda España para conformar el itinerario floral de los 'Jardines de Primavera', que engalanarán la ciudad a partir del próximo 6 de abril, según ha informado el Consistorio.

Esta primera edición del concurso ha cosechado un éxito de convocatoria con 45 candidaturas procedentes de provincias como Sevilla, Málaga, A Coruña, Valencia y Barcelona, además de diversos municipios de la Región de Murcia.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado que estas propuestas aportan "excelencia y proyección" a unas fiestas que este año celebran el 175 aniversario del Bando de la Huerta y del Entierro de la Sardina, ambas declaradas de Interés Turístico Internacional.

Según el edil, el objetivo es reforzar la identidad murciana y la participación ciudadana a través de instalaciones que combinan color, folklore y creatividad en los espacios públicos más emblemáticos.

DISEÑOS GEOMÉTRICOS Y FLORES DE TEMPORADA

En paralelo a los proyectos artísticos, el Servicio Municipal de Parques y Jardines ya ha iniciado los trabajos de embellecimiento con la plantación de hasta 14 especies de flores de temporada.

Espacios como la Glorieta de España lucirán diseños geométricos y florales compuestos por ejemplares de margaritas, petunias, geranios, gitanillas y lavanda, entre otras variedades, que han sido seleccionadas para ofrecer la mejor imagen de la ciudad durante la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

Las labores de acondicionamiento han incluido la revisión de los sistemas de riego, el abonado del suelo y la retirada de vegetación en mal estado para garantizar la seguridad y el mantenimiento de las zonas verdes.

Esta estrategia municipal busca que los jardines se conviertan en un itinerario vegetal transitable para vecinos y turistas, integrando la naturaleza en la arquitectura urbana durante los días de mayor afluencia en el centro de la capital.

Los proyectos seleccionados por el comité técnico y artístico comenzarán a instalarse en las próximas semanas para que el recorrido esté completamente operativo durante el inicio del programa festivo.

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