Imagen de la visita oficial al rodaje en la Región de Murcia de la miniserie 'Casper' - CARM

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acoge desde este martes el rodaje de la miniserie 'Casper', basada en la banda que robó el Banco Popular de Yecla y que visitará varias localizaciones.

La productora ha contratado a 18 profesionales murcianos como operadores de cámara, personal de arte, auxiliares de producción y localizadores, empleará a 210 figurantes y generará 2.300 pernoctaciones, han informado desde el Ejecutivo regional.

En cuanto a los escenarios, además de las instalaciones del periódico La Verdad, en Murcia, donde este martes ha comenzado el rodaje y que recrean la sede del equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, la producción pasará en los próximos días por el casco urbano de Yecla, el puerto de Cartagena y diversas instalaciones de la Universidad de Murcia.

La elección de la Región de Murcia para este rodaje responde a la propia historia, así como al trabajo desarrollado por la Film Commission regional junto con las film offices de los ayuntamientos de Cartagena, Murcia y Yecla, y los profesionales de la Región. UN THRILLER BASADO EN UNA HISTORIA REAL

'Casper' reconstruye la trayectoria delictiva de Ángel Suárez Flores, conocido como Casper, y la prolongada investigación policial que acabó poniendo fin a sus actividades delictivas. La ficción recorre los principales episodios de esta historia y las operaciones policiales que marcaron la persecución del delincuente.

La investigación se prolongó durante años, y ni las detenciones ni los obstáculos judiciales consiguieron frenar la actividad criminal, hasta que se llevó a cabo una operación decisiva relacionada con la sustracción de estupefacientes a otras organizaciones delictivas.

El reparto está encabezado por Roberto Álamo, que interpreta a Ángel Suárez Flores, alias Casper, y por Rodolfo Sancho, que da vida al inspector Pablo Losada, el policía decidido a detenerlo y acabar con su carrera delictiva.

Junto a ellos participan Adriana Torrebejano, como la inspectora Sara Román; Alain Hernández, en el papel de Sapo, colaborador de Casper; y Cristina Alcázar, que interpreta a Elvira Marcos, jefa de la unidad policial.

'Casper' es una producción de RTVE y Atlantia Media, creada y dirigida por Joaquín Llamas, con guion de Manuel Ríos, Mónica Martín-Grande y Ángela Armero, y cuenta con la colaboración de la Región de Murcia a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.

REGIÓN DE MURCIA FILM COMMISSION

Un total de 14 películas y series nacionales e internacionales han presentado solicitudes a la orden de ayudas para el fortalecimiento de la industria audiovisual regional mediante la atracción de rodajes, que publicó a principios de este mes el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.

En concreto, esta iniciativa de la estrategia de la Región de Murcia Film Commission está dotada con 3,5 millones de euros y el presupuesto de los proyectos que ya se han presentado oscila entre los 1,62 y los 31 millones de euros, por un importe total de 118 millones de euros.

El consejero de Presidencia, Juventud, acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha ofrecido estos datos durante su visita al rodaje de 'Casper'.

Esta producción, de tres capítulos de 70 minutos cada uno, cuenta con un equipo de 90 personas, que grabará en distintas localizaciones y escenarios de Cartagena, Murcia y Yecla durante dos semanas, tras varios meses de trabajo previo de preproducción en la Región.

Marcos Ortuño ha indicado que "la llegada de este nuevo rodaje es otro hito en el desarrollo de la Región de Murcia Film Commission, porque se trata de una producción con un presupuesto de seis millones de euros que está llamada a ser uno de los thrillers policiales más destacados de 2027. Esta miniserie contribuye al posicionamiento de la Región de Murcia en el panorama audiovisual nacional".