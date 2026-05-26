Nace una camada de cuatro linces ibéricos en las Tierras Altas de Lorca (Murcia)

La hembra de lince ibérico Urtsu -con su collar de geolocalización azul- y uno de sus cuatro cachorros - CARM

LORCA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de la Región de Murcia ha confirmado el nacimiento de una nueva camada de cuatro cachorros de lince ibérico en libertad en el entorno de las Tierras Altas de Lorca.

Los cachorros, que tienen unos dos meses de vida, son hijos de la hembra 'Urtsu', un ejemplar liberado en 2024 procedente del Centro de Cría de Zarza de Granadilla (Cáceres).

Este nacimiento supone la tercera camada registrada de una hembra liberada en la Región de Murcia y la primera confirmada en lo que va de año dentro del proyecto europeo 'Life Lynxconnect'.

'Urtsu' ya protagonizó el pasado año el primer nacimiento histórico de la especie en la comunidad tras el inicio de las sueltas, alumbrando a tres cachorros.

El seguimiento realizado por los equipos técnicos permite comprobar la buena evolución tanto de la hembra como de los cachorros, dentro de un trabajo continuado que incluye localización, observación y control de los ejemplares liberados.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado que este éxito reproductivo demuestra que las Tierras Altas de Lorca reúnen "todas las condiciones de alimento, refugio, tranquilidad y conectividad ecológica necesarias para que la especie se asiente y se expanda con garantías".

Vázquez ha añadido que la Región de Murcia se ha convertido en un "corredor imprescindible" para evitar la fragmentación de las poblaciones del felino en Europa.

"Cada nacimiento en libertad representa una noticia extraordinaria desde el punto de vista ambiental y científico, pero también una esperanza para seguir recuperando parte de nuestro patrimonio natural", ha agregado el consejero.

La tendencia positiva del lince ibérico también se constata en el programa de conservación 'ex situ'. La temporada de cría de 2026 en los centros gestionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales --El Acebuche (Huelva) y Zarza de Granadilla (Cáceres)-- ha concluido con un total de 31 cachorros nacidos, distribuidos en 12 camadas diferentes.

A diferencia del entorno controlado de los centros de cría, la localización de camadas en libertad exige un complejo y continuo trabajo de campo por parte de los agentes medioambientales mediante técnicas de fototrampeo y rastreo.