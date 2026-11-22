Archivo - Un padre junto a su hijo, en la calle - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El modelo de familia con dos hijos pierde peso de forma ininterrumpida en la Región de Murcia desde hace una década y cayó en 2025 a su mínimo histórico, con el 33,69% de los nacimientos correspondientes a segundos hijos frente al liderazgo de los primogénitos (45,06%) y el avance desde 2006 de los terceros o sucesivos (21,25%).

Según los Indicadores Demográficos publicados por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), la distribución de los alumbramientos según el orden de nacimiento refleja que cada vez menos madres tienen un segundo hijo respecto a décadas anteriores, una tendencia a la baja que comenzó tras alcanzar su techo en 2015 con el 39,90%.

Desde ese ejercicio, los segundos hijos acumulan diez años consecutivos de retroceso hasta situarse en el 33,69% de 2025 --15 centésimas menos que en 2024 (33,84%)--, con una caída de 3,84 puntos porcentuales respecto al 37,53% anotado al inicio de la serie, en 2006.

Mientras el segundo hijo pierde presencia, los primeros nacimientos se consolidan en 2025 como el grupo mayoritario con el 45,06% del total --87 centésimas por encima del 44,19% de 2024--, en su tercer año consecutivo de ascenso desde el mínimo del 41,03% registrado en 2019, aunque por debajo del 48,23% marcado en 2007.

En el extremo opuesto, los nacimientos de terceros hijos y de cuartos o posteriores mantienen en 2025 proporciones superiores a las de hace veinte años.

En concreto, los terceros hijos representaron el pasado año el 13,85% del total --frente al 14,44% de 2024--, lo que supone 3,40 puntos más que en 2006, cuando suponían el 10,45%. Este indicador alcanzó su máximo en 2019, ejercicio en el que llegó al 15,21% de los partos.

Por su parte, los nacimientos de cuarto hijo o posteriores supusieron en 2025 el 7,40% del total (frente al 7,54% de 2024), casi el doble del 4,15% registrado en 2006, tras marcar su techo histórico en 2023 con el 7,79%.

En conjunto, los nacimientos de terceros hijos o posteriores sumaron en 2025 el 21,25% de todos los alumbramientos de la comunidad, frente al 14,60% que representaban al inicio de la serie.

Por municipios, frente a una tasa regional de natalidad de 7,92 nacimientos por cada mil habitantes, los mayores índices correspondieron a Villanueva del Río Segura (10,85), Albudeite (10,71), La Unión (9,73), Fortuna (9,38) y Torre Pacheco (9,27), únicos municipios junto a Ulea (9,22), Fuente Álamo (9,12) y Alguazas (9,07) que superaron los nueve alumbramientos por millar de residentes.