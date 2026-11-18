Archivo - Imagen de archivo. Carrito de bebé. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado un total de 9.504 nacimientos entre enero y septiembre de 2026, un 3,05% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en la comunidad se produjeron en el noveno mes del año 1.156 alumbramientos, de los que 581 fueron niñas y el resto, también 575, niños.

Del total de nacimientos en septiembre, 364 corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años; 280 de 35 a 39 años; 263 de 25 a 29 años; 118 de 20 a 24 años; 99 de 40 a 44 años; 21 de 15 a 19 años; ocho de 45 a 49 años; dos a partir de los 50 años; y uno en mujeres menores de 15 años.

DEFUNCIONES

En cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que en septiembre se contabilizaron en la Región 865 fallecimientos.

Del total de defunciones, 22 corresponden a personas con 90 años o más; 153 de 85 a 89 años; 120 de 80 a 84 años; 95 de 75 a 79 años; 71 de 70 a 74 años; 57 de 65 a 69 años; 51 de 60 a 64 años; 31 de 55 a 59 años; 29 de 50 a 54 años; diez de 45 a 49 años; nueve de 40 a 44 años; cuatro de 35 a 39 años; uno de 30 a 34 años; dos de 25 a 29 años; dos de 20 a 24 años; tres de 15 a 19 años; dos de 10 a 14 años; tres de 0 a 4 años.

Entre las semanas 1 y 44 del 2026 se han contabilizado en la Región 10.185 fallecimientos, un 1,30% más recpecto al mismo periodo del año anterior. Solo en la semana número 44 murieron 220 personas en la comunidad autónoma.