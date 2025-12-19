La Navidad llega al Puerto de Cartagena con un espacio para toda la familia

'Navidad En El Puerto' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Cartagena abrió este jueves su espacio navideño ubicado en la explanada del paseo Alfonso XII. 'Navidad en el Puerto de Cartagena' fue inaugurado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández y el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes.

El recinto se podrá visitar hasta el próximo 6 de enero y contará con actuaciones musicales, actividades infantiles y un mercado gastronómico, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El edil explicó que es un ejemplo de "cómo el Ayuntamiento y el Puerto de Cartagena vamos de la mano, ya que seguimos trabajando en la integración del Puerto con la ciudad". De esta manera, "este nuevo espacio se suma a las más de 300 actividades que tenemos programadas para esta Navidad, que se desarrollarán por todo los barrios y diputaciones de Cartagena", añadió Jáudenes.

El recinto navideño ofrecerá durante casi tres semanas una programación completa y diversa que incluye "actuaciones musicales en directo, espectáculos infantiles, talleres familiares, animación navideña durante la mañana, acompañado de un mercado gastronómico con food trucks, casetas y ambientación decorativa, consolidando la fachada marítima como uno de los grandes puntos de encuentro de la Navidad en la ciudad. Un gran recinto navideño junto al mar", indicó el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández.

En concreto, 'Navidad en el Puerto' contará con diferentes áreas diferenciadas: 12 foodtrucks y ocho casetas con productos gastronómicos y variados con una zona común de mesas y sillas, fomentando al mismo tiempo la actividad económica y la dinamización de la fachada marítima durante estas fechas; una zona infantil, con la instalación de la Casa de Navidad, dedicada a talleres, espectáculos y animación para los más pequeños; un escenario principal, donde se desarrollará la programación musical y los espectáculos; así como espacios decorados y zonas de paseo, con iluminación, elementos ornamentales, photocall navideño y ambientación específica en toda la fachada marítima.

La programación musical incluye más de 30 actuaciones, con grupos y artistas locales y regionales, conciertos en directo y sesiones DJ, distribuidas en horarios de mañana y tarde. Hernández ha explicado que "esta programación convierte al Puerto en un espacio dinámico y vivo durante toda la Navidad, con propuestas musicales pensadas para todos los públicos".

La programación completa de actividades en el recinto del Puerto se puede consultar en la web www.navidad.cartagena.es y en la guía diseñada por el Ayuntamiento.