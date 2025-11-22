Los niños y niñas de Santomera toman la palabra en el Pleno Infantil y Adolescente

El Ayuntamiento de Santomera ha celebrado esta semana un Pleno Infantil y Adolescente con la participación de alumnas y alumnos de todos los centros educativos del municipio - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

El Ayuntamiento de Santomera ha celebrado esta semana un Pleno Infantil y Adolescente con la participación de alumnas y alumnos de todos los centros educativos del municipio. La iniciativa, organizada para conmemorar el Día Mundial de la Infancia, se enmarca en las acciones impulsadas por Santomera como Ciudad Amiga de la Infancia.

El alcalde, Víctor Martínez, ha presidido la sesión, en la que los más jóvenes han asumido el rol de concejales para trasladar sus propuestas y reflexiones al gobierno municipal. El acto ha incluido la lectura de la declaración institucional del Día Mundial de la Infancia y la proyección del vídeo de presentación del II Plan de Infancia y Adolescencia y del Órgano de Participación Infantil y Adolescente (OPIA).

Durante el pleno, los escolares han expuesto iniciativas y experiencias que sus centros desarrollan para prevenir el absentismo, además de plantear mejoras en las infraestructuras educativas y en diferentes espacios públicos. En este punto, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de renovación de una decena de parques, que incluirá nuevos juegos infantiles.

Víctor Martínez ha destacado que "en este pleno los niños y niñas toman la palabra para recordarnos que sus necesidades y opiniones deben estar en el centro de nuestras políticas". Asimismo, ha subrayado que "Santomera seguirá avanzando en políticas que protejan los derechos de los más pequeños, fomenten la participación juvenil y conviertan al municipio en un entorno seguro, amable y estimulante para crecer".

"Queremos que cada niño y niña de Santomera sienta que esta es su casa y que su opinión importa", ha concluido. En la sesión han intervenido representantes de todos los centros educativos: IES Octavio Carpena, IES Poeta Julián Andúgar, CEIP Nuestra Señora del Rosario, CEIP Fuensanta Caravaca, CEIP Ricardo Campillo, CEIP Campoazahar, CEIP Madre Esperanza y CEC Majal Blanco. Las propuestas presentadas serán estudiadas por el OPIA para valorar su viabilidad y posible incorporación a las políticas municipales.

ACTIVIDADES POR LA SEMANA DE LA INFANCIA Y LA CIUDAD EDUCADORA

La Concejalía de Educación ha preparado un programa de actividades para celebrar el Mes de la Infancia y la Ciudad Educadora, que pone en valor los derechos de los niños y niñas y su papel activo en la construcción de una comunidad inclusiva y participativa.

Además del pleno infantil y adolescente, el calendario ha incluido un escape room, actividades en la Biblioteca Municipal, una reunión técnica del II Plan de Infancia y Adolescencia y una nueva sesión del órgano de participación infantil y adolescente.