Los niños, protagonistas de las actividades de la Feria de Murcia 2025

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura e Identidad, ha organizado numerosas actividades para familias y niños murcianos enmarcado en el programa de la Feria de Murcia 2025 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura e Identidad, ha organizado numerosas actividades para familias y niños murcianos enmarcado en el programa de la Feria de Murcia 2025. Este año la Plaza de la Paja vuelve a ser el epicentro de las actividades infantiles con la Verbena Popular y el teatro de títeres que contará con montajes pensados para toda la familia a las 20.00 horas.

Allí, compañías especializadas presentarán espectáculos como 'El traje nuevo de la Emperatriz' el miércoles 10 de septiembre (un espectáculo para niños a partir de 6 años) o 'De gatos y ratones' el jueves 11 (a partir de 3 años) y 'Los tres cerditos' (a partir de 1 año) el viernes 12, acercando a los niños al mundo del teatro de una forma divertida, participativa y totalmente gratuita.

Asimismo, las actividades de Moros y Cristianos que este año ostenta el título de Interés Turístico Internacional dispone de una amplia oferta para los niños. En el Campamento Medieval de Moros y Cristianos, los menores vivirán la historia en primera persona a través de talleres y actividades adaptadas a ellos.

Desde el 'Taller Medieval' para niños, donde podrán descubrir oficios y costumbres de la época, hasta propuestas participativas como el 'Concurso de Dibujo' o el 'Ajedrez sin barreras', en el que tradición y juego se unen en un entorno festivo.

Uno de los momentos más esperados será el Desfile Infantil de Moros y Cristianos, que recorrerá las calles del centro el jueves 11 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, finalizando su recorrido en Glorieta de España.

LOS NIÑOS, EN EL CORAZÓN DE LA FERIA DE MURCIA

Este año, regresa de nuevo la Gran Noria Panorámica en el Plano de San Francisco, una noria totalmente accesible para disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad, también 'Un río de cine', zonas gastronómicas como los Huertos o la zona de foodtrucks, así como conciertos, entre otras actividades.

Además, una de las citas más esperadas por los pequeños es la feria de atracciones del recinto ferial de la FICA que contará en esta Feria 2025 con más de 200 instalaciones, entre atracciones, puestos de artesanía y espacios gastronómicos en 40.000 metros cuadrados que conforman esta zona.

Los días que disponen de descuento será el día de su inauguración donde habrá 2x1, el Día del Niño será el 9 de septiembre, con descuento del 50 por ciento en los tiquets para los niños durante todo el Día Sin Ruido que será el día 10 para que personas con trastorno del espectro autista (TEA) y con otras sensibilidades.

También, en esta Feria 2025 los niños y niñas podrán disfrutar de un encierro de toros infantil que se celebrará el sábado 13 de septiembre en el Paseo Alfonso X el Sabio a las 12.00 horas.

El concejal responsable, Diego Avilés, declaraba que "de esta manera, la Feria de Murcia 2025 vuelve a situar a los niños en el centro de la celebración, reconociendo su papel fundamental en la transmisión de la tradición y en la alegría compartida de las fiestas, animando a que participen en las actividades programadas y que disfruten de unos días únicos".