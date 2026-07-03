El nivel de riesgo forestal este viernes en la Región es muy alto en la Cuenca de Mula, Guadalentín y Litoral oeste

Mapa que indica los niveles de peligro de incendio forestal en la Región de Murcia - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS '1-1-2'

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, 3 de julio de 2026, es mayoritariamente muy alto o alto en la Región de Murcia.

En la Cuenca de Mula, en el Guadalentín y el Litoral oeste el nivel de peligro de incendio forestal es muy alto, mientras que, en el resto de la Región es alto, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Hasta el 30 de septiembre se considera que es una época de peligro alto y la Dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal.