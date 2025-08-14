El nivel de riesgo de incendio forestal para este jueves es extremo en la mayor parte de la Región de Murcia - AEMET

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este jueves, 14 de agosto, es extremo en la mayor parte de la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en la Cuenca de Mula, el Guadalentín, los litorales este y oeste y Vega Alta-Ricote-Murcia, y muy alto en el Noroeste y el Altiplano.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que está totalmente prohibido hacer fuego en el monte y que la rapidez en la detección e intervención de los medios de extinción permite evitar la propagación de los incendios forestales. Si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.