La Noche de Los Museos de Cartagena supera los 50.000 visitantes

El evento cultural impulsado por el Ayuntamiento de Cartagena ha abierto al público más de cuarenta espacios en su 18 edición - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Bajo el lema 'Cultura para unir, historia para comprender', un total de 52.989 personas disfrutaron este sábado 16 de mayo de La Noche de los Museos de Cartagena, una cita ineludible impulsada por Juventud del Ayuntamiento de Cartagena que se sitúa como una de las grandes propuestas culturales del país, con más de cuarenta espacios abiertos al público.

La alcaldesa Noelia Arroyo informó durante su visita a los voluntarios de La Noche de los Museos que este evento para acercar la cultura ofrece más de 200 actividades, tanto por la mañana, como en la tarde y noche, con los museos y centros de interpretación abiertos hasta la una de la madrugada. Junto al edil de Juventud, José Martínez, la regidora también destacó que "buscamos invadir Cartagena de Cultura con esta iniciativa en la que están involucrados muchos servicios del Ayuntamiento para que todo funcione a la perfección".

LOS MÁS VISITADOS

En esta nueva edición, el Museo Histórico Militar se consolida como el espacio museístico más visitado, con un total de 10.292 visitas, seguido del Museo Naval y Sala Isaac Peral con 6.767 visitas. Hasta el Museo ARQVA se acercaron 5.199 visitantes, al Teatro Romano 5.966, al Muram 3.973 y al Arqueológico Municipal 2.137.

Por su parte, los centros de interpretación de Cartagena Puerto de Culturas, que este año celebran su veinticinco aniversario, registraron un total de 9.541 visitas, siendo los espacios más demandados el Barrio del Foro Romano con 3.601, los Refugios de la Guerra Civil con 2.053 y el Castillo de la Concepción y la Muralla Púnica, con un total de 1.957 visitas.

Entre los espacios de interés destacan el Palacio Consistorial con un total de 3.500 visitas, el Archivo Municipal con 1.600 y las actividades programadas por la Unidad de Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Cartagena con más de un millar de visitas.

NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN

Entre las principales novedades de esta edición destaca la apertura del Anfiteatro Romano, así como la incorporación de la ruta cultural del Arsenal Militar, coincidiendo con el 300 aniversario de esta histórica instalación o el escenario de La Mar de Músicas en el Patio del CIM con la celebración del Día de África, reforzando así el compromiso con la diversidad y el diálogo entre culturas.

Cerca de 200 personas voluntarias han participado en esta edición realizando tareas de apoyo en los distintos espacios museísticos y de interés, relacionadas con el control de aforo, asesoramiento informativo, apoyo logístico, o acompañamiento en las rutas y visitas guiadas, entre otras.

Desde hoy el Ayuntamiento empieza a trabajar ya en la décimo novena edición de La Noche de los Museos de Cartagena 2027, que se celebrará el próximo año en Cartagena el sábado 22 de mayo.

ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

En este apartado hay que incluir las 2.434 plazas en rutas y visitas guiadas, las más de 500 plazas de los talleres infantiles y las más de 1.000 personas que han participado en las actividades programadas por la UPCT.