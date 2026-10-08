La nueva Ley de Universidades recibe el aval del Consejo Jurídico y avanza hacia su aprobación por el Gobierno regional

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, entrega al presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia el Anteproyecto de Ley de Universidades Públicas (foto de archivo) - CARM

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Ley de Universidades de la Región de Murcia ha recibido el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que avala el texto normativo regional, y avanza hacia su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno y posterior remisión a la Asamblea Regional para su tramitación parlamentaria.

El órgano consultivo destaca en su dictamen el encaje general del anteproyecto en las competencias autonómicas y señala que no aprecia infracción del núcleo esencial de la autonomía universitaria ni de las competencias atribuidas al Estado.

El Consejo Jurídico considera que la opción normativa elegida encuentra un "general acomodo" en el ámbito competencial estatutario autonómico, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado que "el dictamen confirma la solidez del planteamiento general de una ley necesaria para que nuestras universidades afronten los nuevos desafíos con un marco jurídico actualizado y estable".

"Queremos que puedan formar mejor, reforzar su investigación y ofrecer más oportunidades al alumnado y al conjunto de la sociedad", ha agregado Vázquez.

La futura norma sustituirá a la vigente desde 2005 y adaptará la legislación regional a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Su finalidad es acompañar la evolución de las universidades y reforzar su contribución al desarrollo de la Región, desde la preparación de profesionales hasta la aplicación del conocimiento para resolver problemas y mejorar la vida de las personas.

El Consejo Jurídico valora que el anteproyecto presenta una estructura coherente con su finalidad de ordenar, coordinar y desarrollar el sistema universitario regional.

Asimismo, reconoce que la futura norma se orienta a garantizar la calidad de la enseñanza superior, reforzar la investigación y la transferencia de conocimiento, promover la internacionalización, mejorar la gobernanza universitaria y establecer mecanismos estables de financiación y rendición de cuentas.

El dictamen considera que el anteproyecto responde a la necesidad de actualizar el sistema universitario regional conforme a los principios de la LOSU y a las necesidades sociales, económicas y científicas de la Región de Murcia.

UNA LEY "QUE AYUDE A NUESTRAS UNIVERSIDADES"

"Queremos una ley que ayude a nuestras universidades a afrontar los nuevos retos, amplíe las oportunidades de formación y facilite que el conocimiento se traduzca en avances para la sociedad. Ese es el sentido de esta reforma: ofrecer un marco moderno y útil para que las universidades contribuyan aún más al desarrollo de la Región", ha afirmado el consejero, quien ha agregado que "una universidad conectada con su entorno puede abrir más puertas a sus estudiantes".

La recepción del dictamen dio continuidad al proceso de tramitación del anteproyecto, que el consejero entregó el pasado 1 de junio al presidente del Consejo Jurídico, Antonio Gómez Fayrén, una vez superada la fase de análisis del Consejo Económico y Social.

El órgano consultivo también destaca el amplio esfuerzo de participación realizado durante la elaboración del texto y la sistematización de los informes y aportaciones recibidos. También considera que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo ofrece una base diagnóstica "útil y coherente" para la toma de decisiones.

"Este proyecto se ha elaborado escuchando a la comunidad universitaria y a los principales agentes sociales y económicos de la Región. Ese diálogo aporta legitimidad, mejora el texto y construye una propuesta que responde a necesidades compartidas", ha afirmado el consejero.

Por último, la Consejería abordará ahora los ajustes derivados del dictamen para reforzar la seguridad jurídica del anteproyecto, precisar la delimitación de determinadas competencias y proteger la autonomía universitaria antes de su aprobación como proyecto de ley por el Consejo de Gobierno y remisión a la Asamblea Regional.

"El dictamen es una contribución valiosa para perfeccionar el texto. Vamos a estudiar con rigor todas las aportaciones y a incorporar las mejoras necesarias, con el objetivo de remitir a la Asamblea Regional una ley sólida, clara y útil para el presente y el futuro de nuestras universidades", ha asegurado Vázquez.