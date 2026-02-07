Nuevas medidas para reducir la presencia de jabalíes en zonas urbanas y colindantes

Un ejemplar de jabalí enjaulado en imagen de archivo. - CARM

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, autoriza, mediante resolución, un marco de actuación para el control poblacional del jabalí en zonas urbanas y en áreas colindantes en varios municipios de la Región, a petición de los ayuntamientos de Totana, Blanca, Cehegín y Cartagena.

La medida se adopta ante el crecimiento de esta especie y su tendencia a acercarse a entornos humanizados en busca de alimento, lo que se traduce en episodios cada vez más frecuentes de molestias a la ciudadanía, daños en jardines y cultivos, y situaciones de riesgo vinculadas a la seguridad vial y a la salubridad.

La resolución recuerda que, cuando los jabalíes entran o se mueven cerca de zonas habitadas, pueden generar riesgos sanitarios y problemas de seguridad para las personas, además de daños materiales. El objetivo es actuar de forma ordenada y segura, dando herramientas a los municipios para responder con rapidez cuando se detecten incursiones.

La resolución subraya que el control en zona urbana se encuadra en las competencias municipales relacionadas con la protección de personas y bienes, el tráfico en vías urbanas, la seguridad ciudadana y la salubridad pública, y que los ayuntamientos pueden adoptar medidas con medios propios o a través de empresas contratadas para ello.

Para mejorar la eficacia de las capturas, se contempla la colocación de capturaderos y jaulas trampa en zonas colindantes a área urbana, en lugares autorizados por los propietarios, y la posibilidad de colaboración con sociedades de cazadores de los municipios afectados. También se permite cebar estas estructuras con maíz para aumentar la efectividad.

La resolución establece además que, de manera excepcional, cuando los animales entren en capturaderos o jaulas trampa, puede autorizarse su sacrificio a muy corta distancia y sin limitación de cupo, siempre con condiciones de bienestar animal, priorizando una muerte rápida y evitando riesgos asociados al uso de calibres mayores.

La gestión de los restos se realizará conforme a la normativa regional vigente para prevenir daños derivados de la proliferación de jabalí y cerdo asilvestrado. El texto delimita qué se considera 'entorno urbano' a estos efectos, incluyendo núcleos urbanos y urbanizaciones, polígonos industriales y espacios de uso público como jardines, parques, playas, recintos deportivos e instalaciones recreativas.

También prevé que el personal municipal o las empresas autorizadas puedan emplear jaulas o capturaderos, así como otros medios, y que el uso de armas de fuego o arcos, cuando proceda, quede condicionado a que las fuerzas y cuerpos de seguridad presentes establezcan el perímetro de seguridad adecuado según el riesgo existente. Finalmente, los ayuntamientos deberán informar a la Dirección General de las actuaciones realizadas y sus resultados.

AUTORIZACIÓN PARA UNA BATIDA DE CONTROL ESTE SÁBADO EN CEHEGÍN

En el marco de estas actuaciones coordinadas para reducir la presencia de jabalíes en zonas urbanas y colindantes, la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática autoriza para hoy en el municipio de Cehegín una batida de control, entre las 8.00 y las 16.00 horas, solicitada por la entidad titular del acotado MU-49CD ante la alta densidad detectada y la preocupación por el riesgo sanitario y la posible transmisión de enfermedades.

La actuación se desarrollará en una mancha de 600 hectáreas, con 37 puestos y 3 postores, y contará con 8 rehalas, 2 rehaleros y un número aproximado de 20 a 30 perros por rehala. La autorización incluye jabalí, arruí y zorro. En el caso de jabalí y zorro, la caza se autoriza sin limitación de cupo.

Para arruí se fija un cupo inicial de 5 machos y 10 hembras, con la posibilidad de ampliar el número mediante precintos adicionales para facilitar la gestión de la jornada. Como criterio de gestión, durante la batida se priorizará la eliminación de cerdo vietnamita y de posibles híbridos con jabalí si se detectaran.

Además, para reforzar la seguridad, se prevé el corte de caminos y sendas que puedan permitir la entrada a la mancha, así como la señalización y las medidas organizativas necesarias para evitar la presencia de personas ajenas durante su desarrollo.