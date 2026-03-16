El nuevo cuartel de la Policía Local de Los Dolores, en Cartagena, entrará en funcionamiento este año

La alcaldesa, Noelia Arroyo, visita las obras del nuevo cuartel de Policía Local en Los Dolores - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha visitado este lunes las obras del nuevo cuartel de la Policía Local en Los Dolores, una infraestructura que entrará en funcionamiento a lo largo de este año para dar cobertura a la zona norte del municipio, una de las áreas con mayor concentración de población.

Durante el recorrido, la regidora ha podido comprobar el avanzado estado de ejecución del inmueble, que cuenta ya con una parte "muy importante" de la estructura y de las diferentes estancias finalizadas, según ha informado el Ayuntamiento.

Estas nuevas instalaciones se enmarcan en el plan de infraestructuras policiales, que incluye tres cuarteles en este periodo, después de la inauguración el año pasado del de Cuesta Blanca, que presta servicio en la zona oeste, y del proyectado para La Aljorra, cuyas obras comenzarán el próximo año gracias a una partida de 430.000 euros procedentes de la Comunidad Autónoma, que se suman a una actuación global que asciende a 1.250.000 euros.

Este último albergará además la base del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC), la unidad de élite de la Policía Local.

"Este cuartel nos va a permitir prestar un mejor servicio de seguridad a Los Dolores y a todos los barrios en donde se concentra una gran parte de la población. Era nuestro compromiso y estamos cumpliendo", ha declarado la alcaldesa, quien ha destacado que estas actuaciones responden al objetivo de legislatura de lograr que la Policía Local tenga presencia real en todo el término municipal, con infraestructuras modernas y adaptadas a las necesidades de cada barrio y diputación.

La regidora ha subrayado que la apuesta por la seguridad no se limita a las infraestructuras, sino que abarca una estrategia integral que en apenas dos años y medio ha permitido alcanzar hitos históricos.

La plantilla de la Policía Local de Cartagena está completa, con cuatro comisarios, cinco inspectores, 27 subinspectores y 269 agentes, a lo que se suman 38 nuevas plazas convocadas para "seguir reforzando los cuadros y responder al crecimiento y las necesidades del municipio".

Además, se ha creado una nueva jefatura y se han reforzado los cuadros intermedios, "porque el liderazgo de los mandos es clave para el buen funcionamiento del cuerpo y la motivación de los equipos".

En paralelo, se ha impulsado la creación de unidades específicas para afrontar los retos actuales, como la unidad de seguridad ciudadana, policía administrativa y policía judicial, que permiten una respuesta "más profesional y adaptada a cada ámbito".

También se han incorporado una unidad de drones para mejorar la vigilancia y la capacidad de intervención en zonas de difícil acceso o en grandes concentraciones; una unidad canina para la detección de sustancias, la búsqueda de personas y el apoyo en dispositivos de seguridad; y una brigada de medios acuáticos que refuerza la capacidad de actuación en el litoral y en entornos marítimos.

"Una policía del siglo XXI, preparada para los desafíos de hoy y de mañana, con especial atención a la ciberdelincuencia, las nuevas formas de violencia y la coordinación en emergencias", ha señalado la alcaldesa.

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

La red municipal de videovigilancia supera ya las 300 cámaras operativas, una cifra que "seguirá creciendo" en los próximos meses, lo que significa "más capacidad para prevenir delitos, más apoyo a las investigaciones y más tranquilidad para los vecinos".

A esta mejora se suman las cámaras corporales, drones y etilómetros de última generación incorporados recientemente, así como la adquisición de nuevos vehículos y motocicletas que renuevan y amplían la flota.

Precisamente la pasada semana se aprobó una partida de 65.000 euros para continuar mejorando los equipos de los agentes, porque su seguridad y su capacidad operativa son prioritarias.

"Nuestro compromiso es mejorar la seguridad con más efectivos, más personal y también con mejores medios. Y estamos cumpliendo. Una estrategia en la que no estamos solos, porque tenemos el apoyo del Gobierno regional", ha afirmado la alcaldesa, que ha recordado que estas actuaciones cuentan con financiación de la Comunidad a través del plan de barrios y diputaciones y la estrategia 'Más Seguridad', complementada con presupuesto municipal.