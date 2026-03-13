El nuevo modelo de gestión transforma Myrtea en un nuevo ecosistema empresarial para la Región de Murcia

El periodista Pedro Piqueras en el Campus Myrtea - MYRTEA

Apuesta por un concepto de espacio global que pueda acoger al emprendimiento digital y tecnológico, junto a la formación y el ocio MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo modelo de Myrtea, un proyecto que se articula en cuatro ejes (empresa, formación, emprendimiento y servicios), está posicionando a este espacio de más de 200.000 metros cuadrados en ecosistema empresarial capaz de acoger a las grandes empresas de la Región de Murcia.

Este proyecto, que cuenta con CBRE como responsable en su comercialización y gestión, ha arrancado este 2026 con el objetivo claro de sumar al ecosistema profesional de la Región de Murcia un nuevo espacio multidisciplinar que una, en un mismo entorno, a empresas, centros de formación, emprendedores y una amplia oferta de ocio y servicios (hospedaje, hipermercado, gimnasio).

Este nuevo concepto de espacio global, enfocado en el crecimiento, ya acoge en sus instalaciones a grandes empresas, pero ahora da un pasó más allá con la intención de acoger especialmente a aquellas enfocadas en los sectores digital y tecnológico, a centros formativos de referencia, así como servir de base y difusión a múltiples proyectos, eventos e iniciativas profesionales.

NUEVO HOGAR PARA GRANDES EMPRESAS

Este nuevo enfoque empresarial, junto a sus espacios estratégicos como Ágora Myrtea, La Plaza o MyAula, ha captado el interés de compañías como PreZero, productor consolidado de materias primas recicladas y generador de energía renovable a partir de residuos (presta servicios urbanos en más de 1.000 municipios); Accenture, una de las mayores compañías de servicios profesionales del mundo con más de 18.000 profesionales en España; Fundación Never Surrender, proyecto para mejorar el pronóstico y calidad de vida de los pacientes de cáncer a través del deporte y del ejercicio de la fuerza; o la Agencia 2VM, especializada en marketing y comunicación.

Todas ellas se sumarán a empresas como ViewNext, consultora digital perteneciente al grupo IBM con 11 centros de innovación repartidos por toda España; o Vetter, Hospital Veterinario 24H de referencia regional, que cuenta con las más modernas instalaciones y medios de diagnóstico.

UN CAMPUS DONDE EL TALENTO CONECTA CON LA CIUDAD

Dentro de su Eje Formativo, Myrtea se posiciona como una plataforma de lanzamiento y empleabilidad, fomentando el talento y la innovación. Para ello, cuenta en sus instalaciones con XTART, un centro especializado en FP Dual con más de 11.000 m2 de espacio. Vinculado a la UAX, ofrece ciclos formativos de grado medio y superior en áreas tan diversas como el desarrollo de aplicaciones, el marketing digital o protección civil y emergencias sanitarias, entre otros.

Myrtea también acoge en el espacio MyAula a centros especializados en la formación de opositores, como Aulaplus, que está especialmente enfocado al ámbito sanitario. "El objetivo es ofrecer un espacio multidisciplinar e innovador. Un ecosistema global donde estudiantes, empresas y emprendedores crezcan juntos y de manera coordinada" afirma Alfonso Ruiz, responsable del proyecto.

Para ello, cuenta con espacios como el Ágora Myrtea o La Plaza, especialmente orientados a acoger eventos, dar visibilidad y fomentar las sinergias. Para más información sobre el ecosistema Myrtea, oportunidades de colaboración o acceso a los espacios disponibles, es posible contactar con el centro a través de correo electrónico (gerencia.myrtea@cbre.com) o de su web (https://campusmyrtea.com/).