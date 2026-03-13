El nuevo modelo de gestión transforma Myrtea en un nuevo ecosistema empresarial para la Región de Murcia

El periodista Pedro Piqueras en el Campus Myrtea
El periodista Pedro Piqueras en el Campus Myrtea - MYRTEA
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 13 marzo 2026 16:59
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Apuesta por un concepto de espacio global que pueda acoger al emprendimiento digital y tecnológico, junto a la formación y el ocio MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo modelo de Myrtea, un proyecto que se articula en cuatro ejes (empresa, formación, emprendimiento y servicios), está posicionando a este espacio de más de 200.000 metros cuadrados en ecosistema empresarial capaz de acoger a las grandes empresas de la Región de Murcia.

Este proyecto, que cuenta con CBRE como responsable en su comercialización y gestión, ha arrancado este 2026 con el objetivo claro de sumar al ecosistema profesional de la Región de Murcia un nuevo espacio multidisciplinar que una, en un mismo entorno, a empresas, centros de formación, emprendedores y una amplia oferta de ocio y servicios (hospedaje, hipermercado, gimnasio).

Este nuevo concepto de espacio global, enfocado en el crecimiento, ya acoge en sus instalaciones a grandes empresas, pero ahora da un pasó más allá con la intención de acoger especialmente a aquellas enfocadas en los sectores digital y tecnológico, a centros formativos de referencia, así como servir de base y difusión a múltiples proyectos, eventos e iniciativas profesionales.

NUEVO HOGAR PARA GRANDES EMPRESAS

Este nuevo enfoque empresarial, junto a sus espacios estratégicos como Ágora Myrtea, La Plaza o MyAula, ha captado el interés de compañías como PreZero, productor consolidado de materias primas recicladas y generador de energía renovable a partir de residuos (presta servicios urbanos en más de 1.000 municipios); Accenture, una de las mayores compañías de servicios profesionales del mundo con más de 18.000 profesionales en España; Fundación Never Surrender, proyecto para mejorar el pronóstico y calidad de vida de los pacientes de cáncer a través del deporte y del ejercicio de la fuerza; o la Agencia 2VM, especializada en marketing y comunicación.

Todas ellas se sumarán a empresas como ViewNext, consultora digital perteneciente al grupo IBM con 11 centros de innovación repartidos por toda España; o Vetter, Hospital Veterinario 24H de referencia regional, que cuenta con las más modernas instalaciones y medios de diagnóstico.

UN CAMPUS DONDE EL TALENTO CONECTA CON LA CIUDAD

Dentro de su Eje Formativo, Myrtea se posiciona como una plataforma de lanzamiento y empleabilidad, fomentando el talento y la innovación. Para ello, cuenta en sus instalaciones con XTART, un centro especializado en FP Dual con más de 11.000 m2 de espacio. Vinculado a la UAX, ofrece ciclos formativos de grado medio y superior en áreas tan diversas como el desarrollo de aplicaciones, el marketing digital o protección civil y emergencias sanitarias, entre otros.

Myrtea también acoge en el espacio MyAula a centros especializados en la formación de opositores, como Aulaplus, que está especialmente enfocado al ámbito sanitario. "El objetivo es ofrecer un espacio multidisciplinar e innovador. Un ecosistema global donde estudiantes, empresas y emprendedores crezcan juntos y de manera coordinada" afirma Alfonso Ruiz, responsable del proyecto.

Para ello, cuenta con espacios como el Ágora Myrtea o La Plaza, especialmente orientados a acoger eventos, dar visibilidad y fomentar las sinergias. Para más información sobre el ecosistema Myrtea, oportunidades de colaboración o acceso a los espacios disponibles, es posible contactar con el centro a través de correo electrónico (gerencia.myrtea@cbre.com) o de su web (https://campusmyrtea.com/).

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