El nuevo modelo SICTED suma a la calidad turística valores como sostenibilidad, gobernanza y mejora de la experiencia

La consejera Carmen Conesa, con representantes de los municipios, empresas y servicios en la jornada sobre el nuevo SICTED - CARM

MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo modelo SICTED, que estrena la denominación de 'Sostenibilidad, Inteligencia y Calidad Turística en el Ecosistema del Destino', se ha presentado este miércoles en Murcia para darlo a conocer a los representantes de municipios, empresas y servicios adheridos, en una jornada que ha abierto la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa.

El nuevo SICTED, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo y la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), representa una evolución del modelo que ha funcionado durante las últimas dos décadas. "El sistema incorpora una visión más amplia e integradora de la gestión turística de los destinos, alineada con los principios de sostenibilidad, inteligencia turística, gobernanza y mejora continua", ha destacado la consejera.

La transformación del programa permite avanzar desde un modelo centrado principalmente en la calidad de los servicios hacia un ecosistema turístico basado en tres grandes ejes: sostenibilidad, inteligencia y calidad turística en destino.

Esta evolución responde, en palabras de Carmen Conesa, "a los nuevos desafíos que afrontan los destinos turísticos y permitirá disponer de herramientas más adaptadas a la realidad actual, facilitando la toma de decisiones basada en datos, la gestión eficiente de los recursos, la implicación de los agentes locales y la mejora de la experiencia del visitante".

La Región de Murcia "participa activamente en este proceso de transición y trabaja ya junto a SEGITTUR y los destinos adheridos para facilitar la implantación del nuevo modelo, garantizando que los municipios y empresas de la Región continúen situándose a la vanguardia de la calidad turística nacional", ha asegurado la consejera.

La jornada regional, que ha permitido conocer con detalle esta evolución del sistema, resolver dudas técnicas y compartir experiencias entre destinos para afrontar con éxito la implantación de esta nueva etapa, ha contado con la directora de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística de SEGITTUR, María Velasco.

SICTED REGIÓN DE MURCIA

El Gobierno regional "ha mantenido una apuesta firme por este modelo durante los últimos años, impulsando su implantación en los destinos turísticos de la Región mediante asistencia técnica, acompañamiento a los municipios y líneas específicas de financiación", ha resaltado Carmen Conesa.

Actualmente, la Región de Murcia cuenta con 29 destinos adheridos que integran a 35 municipios, tras la reciente incorporación de Fuente Álamo, lo que la sitúa entre las comunidades autónomas con mayor implantación del sistema.

En la actualidad, forman parte de SICTED 976 servicios turísticos adheridos, de los que 686 cuentan con la distinción de calidad turística, lo que convierte a la Región de Murcia en una de las comunidades autónomas con mayor número de empresas y servicios distinguidos de España.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha destinado en los últimos años una línea específica de ayudas a los destinos SICTED, dotada con 250.000 euros, destinada a financiar actuaciones de mejora de la calidad turística, asistencia técnica, formación y consolidación del sistema en los municipios adheridos.

La convocatoria de ayudas a los municipios de este año para la implantación del SICTED asciende a 254.000 euros y en ella se amplían los gastos subvencionables.