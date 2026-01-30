El nuevo PGOU de Cartagena incorpora incentivos para abaratar la construcción y aumentar la oferta residencial

La alcaldesa, Noelia Arroyo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena incorporará incentivos para abaratar la construcción y aumentar la oferta residencial en el municipio, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, los edificios podrán resolver el aparcamiento obligatorio en superficie sin perder plantas para vivienda y la conservación de restos arqueológicos no implicará renunciar a edificabilidad.

Además, los suelos previstos para equipamientos que no resulten necesarios podrán destinarse a vivienda y las promociones de vivienda protegida en suelo libre tendrán una prima de edificabilidad del 40%.

Estas son las medidas que la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha presentado como propuestas del Gobierno en la revisión del PGOU para ampliar suelo y facilitar la construcción de vivienda.

Para la recuperación del casco histórico, Arroyo ha destacado la importancia de las medidas de compensación vinculadas a la aparición de restos arqueológicos, una de las causas habituales de sobrecostes y de solares sin edificar.

El equipo de Gobierno propone compensar con incrementos de edificabilidad de hasta el 35% cuando se localicen restos, y de hasta el 40% cuando la promoción se destine a vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.

Si la protección patrimonial o paisajística impidiera materializar ese incremento en el propio solar, el aprovechamiento no ejecutado podrá trasladarse a otra parcela. La alcaldesa ha subrayado que es "una medida pionera ideada en Cartagena para un problema muy específico de Cartagena".

Otra novedad es la autorización para construir plantas de garaje sin que se reduzca el número de plantas de vivienda. Es una solución inicialmente ideada para zonas inundables que se extenderá a todo el municipio para abaratar costes.

La propuesta permite situar plazas de aparcamiento en planta baja o en plantas superiores sin que computen en edificabilidad ni en número de plantas, de modo que el edificio no tenga que "sacrificar" alturas residenciales por destinar niveles a aparcamiento.

El texto limita su aplicación en manzana cerrada a actuaciones sobre manzanas completas o ámbitos homogéneos y sujeta la solución a criterios de integración urbana.

En paralelo, el Ayuntamiento plantea ampliar las opciones de suelo para vivienda protegida mediante el cambio de calificación de propiedades municipales hoy calificadas como equipamiento y en desuso, con el fin de permitir vivienda residencial colectiva.

La propuesta abre esta posibilidad también a suelos privados de equipamiento, con la condición de que no sean reservas para usos educativos ni sanitarios.

La alcaldesa ha subrayado como incentivo principal para aumentar la vivienda protegida la prima que se otorgará al residencial libre.

En concreto, las parcelas de uso residencial libre que destinen toda la promoción a vivienda protegida podrán beneficiarse de un incremento de hasta el 40%, que podrá llegar al 50% cuando se trate de parcelas públicas. Para que se produzca este beneficio, el cambio a vivienda protegida debe producirse en toda la promoción.

En el bloque de reducción de costes, el texto añade que los espacios comunes de uso comunitario no computarán a efectos de edificabilidad dentro de ciertos límites: en vivienda colectiva, hasta el 10% de la superficie residencial computable, con un máximo de 300 metros cuadrados; y en alojamiento comunitario, hasta el 15%, con un máximo de 500 metros cuadrado.

Arroyo ha explicado que el equipo de Gobierno quiere aprovechar la modificación del plan para avanzar en la solución de problemas antiguos y abrir nuevas oportunidades. Entre las acciones concretas que propone está la reserva de suelo público en Cabo de Palos para el aparcamiento disuasorio y su uso como mercadillo, en caso de que sea necesario.

Además, quiere calificar los terrenos del Camino del Sifón como sistema general para poder gestionar ese suelo para las mejoras de la carretera. La misma calificación permitirá consolidar el recinto ferial de Pozo Estrecho en los terrenos que los vecinos utilizan para ese fin.

El antiguo depósito de agua de Canteras también será sistema general para su futura adquisición y uso público.

El equipo de Gobierno prevé también un plan especial para el polideportivo Jiménez de la Espada que permita mejorar los usos deportivos y admita usos complementarios en plantas superiores, entre ellos el aparcamiento.