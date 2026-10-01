El nuevo Plan de Salud 2026-2032 integrará la Salud Mental en todas sus áreas de actuación

La consejera de Salud, Isabel Ayala, y la portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, camino a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - CARM

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia contará con un nuevo Plan de Salud de la Región de Murcia 2026-2032, que será el instrumento estratégico para orientar todas las políticas de la sanidad pública regional a mejorar el estado de salud y la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, dispone de una memoria económica que prevé una inversión de más de 858 millones de euros en siete años.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha llevado este jueves al Consejo de Gobierno un informe previo del anteproyecto del nuevo Plan, que se presentará en el Consejo de Salud y se enviará a la Asamblea Regional.

El documento establece una hoja de ruta clara que alinea planificación, gestión y acción sanitaria bajo tres criterios: evidencia, participación profesional y coordinación intersectorial, según ha informado la Comunidad.

Entre las medidas del Plan figura una nueva estrategia de vacunación para la población adulta para impulsar la cobertura en todas las etapas de la vida, porque "la prevención no termina en la infancia; debe acompañarnos siempre", ha resaltado la consejera, quien también ha señalado que se incidirá en la protección de los profesionales sanitarios.

El documento contempla asimismo la puesta en marcha de programas comunitarios que ayuden a mejorar el estilo de vida de los ciudadanos de la Región de Murcia y que promueva un envejecimiento activo. En este sentido, se creará una nueva estrategia para abordar el sobrepeso y la obesidad, y políticas concretas para reducir el consumo de tabaco y alcohol.

Ayala ha informado además de que el Plan de Salud contemplará una campaña de captación activa para cribados poblacionales, de manera que se refuercen los programas de detección precoz del cáncer, "para que la prevención llegue a más personas, más rápido y de manera equitativa en todos los municipios de la Región".

Los cuidados paliativos constituyen otro de los ejes de este documento que asume el compromiso de incorporarlos en todos los niveles asistenciales del sistema. De esta manera, se garantizará la dignidad, la atención integral y el alivio del sufrimiento a las personas que enfrentan etapas finales o complejas de la vida.

Los cuidados paliativos constituyen otro de los ejes del documento, que contempla incorporarlos a todos los niveles asistenciales del sistema para garantizar la dignidad, la atención integral y el alivio del sufrimiento de las personas que afrontan etapas finales o complejas de la vida.

En Atención Primaria se desarrollarán modelos estables de atención domiciliaria para personas mayores y se consolidará el Trabajo Social Sanitario para ofrecer una respuesta integral que apoye tanto al paciente como a su familia.

El Plan también contempla transformar la atención a las personas mayores y a los enfermos crónicos complejos mediante circuitos de atención rápida, mecanismos de continuidad asistencial entre Atención Primaria y Hospitalaria y una coordinación sociosanitaria para las personas con enfermedades crónicas.

El nuevo Plan de Salud 2026-2032 tendrá, asimismo, un enfoque integral, "ya que reconoce que la salud está condicionada no solo por la asistencia sanitaria, sino también por determinantes sociales, ambientales, económicos y organizativos que influyen de forma decisiva en el bienestar de la ciudadanía", según ha explicado Ayala.

La salud mental se incorpora como un eje transversal presente en todas las áreas, ya que se considera un determinante de la salud. Así, en esta materia se contemplan programas de educación de carácter emocional e iniciativas que garanticen el acceso equitativo a la Red de Salud Mental de la Región.

MÁS DE 200 ACTUACIONES

El nuevo Plan de Salud de la Región de Murcia 2026-2032 se organizará en tres áreas: determinantes de la salud, problemas y asistencia. Incorpora también una cuarta área transversal orientada a abordar de manera integrada la reducción de inequidades, la transformación digital, la formación continua de los profesionales y la investigación.

Contempla 19 objetivos con 207 líneas de actuación en total y una selección de 305 indicadores de seguimiento.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

La elaboración del Plan de Salud regional es resultado de un proceso participativo y estructurado en el que se ha contado con más de 50 profesionales, y se ha hecho en cinco fases, con grupos de trabajo por área que realizaron un análisis de las fortalezas y las oportunidades de mejora del sistema.

Además, en el trámite de consulta pública han participado 1.080 personas, asociaciones y colegios profesionales, que han realizado 1.500 aportaciones, como la consolidación del Trabajo Social en sanidad, el enfoque proactivo o la mejora de la atención a la cronicidad, que se han incluido en el Plan.

"Este enfoque participativo permite disponer de un marco estratégico sólido, evaluable y orientado a resultados, que sienta las bases para un sistema sanitario público más equitativo, eficiente y centrado en las personas", ha resaltado Isabel Ayala.

Antes de la elaboración del anteproyecto del Plan de Salud, se llevó a cabo una valoración exhaustiva, apoyada en fuentes de datos regionales y estatales, para evaluar el estado de salud de la población y los factores que lo determinan, tales como el cambio del patrón demográfico, epidemiológico, la cronicidad y el paciente crónico complejo.

Todos estos factores dibujan un escenario que exige un modelo asistencial proactivo, basado en la continuidad de cuidados y de coordinación sociosanitaria con un enfoque comunitario, que fortalezca la Atención Primaria y priorice la adecuada gestión de la cronicidad de alta complejidad.