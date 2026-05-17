El nuevo servicio municipal de bicicletas eléctricas en Cartagena contará con una flota de 300 unidades

Bicicletas del nuevo servicio municipal de movilidad sostenible. Mayo, 2026. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha recepcionado ya el 80 por ciento de las bicicletas eléctricas que formarán parte del nuevo servicio municipal de movilidad sostenible adjudicado a la empresa Hoppy, que contará con una flota inicial de 300 bicicletas distribuidas en distintos puntos estratégicos de la ciudad para favorecer los desplazamientos urbanos y la intermodalidad.

El nuevo sistema, adjudicado por un canon anual de 30.999 euros, incorpora tecnología de geovallado y anclaje virtual, lo que permitirá a los usuarios estacionar las bicicletas en espacios delimitados mediante GPS de alta precisión, sin necesidad de bases físicas tradicionales.

Las bicicletas podrán desbloquearse mediante una aplicación móvil asociada a una tarifa de uso y deberán devolverse en los puntos habilitados. El sistema continuará tarificando automáticamente en caso de que el vehículo quede fuera de las zonas autorizadas.

La flota inicial estará integrada por 300 bicicletas eléctricas, 50 más de las previstas inicialmente en el pliego municipal, equipadas con motores de 250W, asistencia al pedaleo hasta 25 kilómetros por hora y una autonomía aproximada de 120 kilómetros. Además, incorporan GPS con transmisión constante de datos, iluminación LED delantera y trasera y neumáticos sin aire que mejoran la seguridad y reducen las necesidades de mantenimiento.

El contrato contempla también un refuerzo especial durante el verano en La Manga y Cabo de Palos, donde entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se habilitarán 70 bicicletas adicionales repartidas en 30 puntos de anclaje virtual. Este despliegue permitirá además coordinar el servicio con el municipio de San Javier, donde opera el mismo adjudicatario.

El sistema contará con 29 puntos de estacionamiento distribuidos en zonas de gran afluencia y nodos estratégicos de movilidad, aunque la oferta presentada por la empresa incorpora diez ubicaciones adicionales a las inicialmente previstas por el Ayuntamiento de Cartagena.

Entre los puntos ya definidos figuran Puertas de San José, Alameda, Paseo Alfonso XIII junto a la UPCT, Plaza del Rey, Estadio Cartagonova, Mandarache, Barrio de la Concepción, Los Dolores, Parque de Los Juncos, Navantia o el entorno universitario.