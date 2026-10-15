El número de interesados que compiten por cada vivienda en alquiler crece un 39% en la Región en el último año

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MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La competencia por acceder a una vivienda en alquiler en la Región de Murcia se sitúa en un promedio de 32 familias interesadas por cada oferta publicada antes de que esta se dé de baja, lo que representa un incremento del 39% en el último año.

Así se desprende de un estudio del portal inmobiliario idealista relativo al tercer trimestre de 2026, que sitúa a la Región por debajo de la media nacional, donde el número de solicitudes por oferta asciende a 43, tras experimentar un incremento del 16% respecto al mismo periodo del año anterior.

En la ciudad de Murcia, la media es de 36 familias interesadas por cada publicación, lo que supone un 48% más que hace un año.

Álava lidera el ranking por provincias de competencia por el alquiler, con 125 familias. Le siguen Navarra (113), Guadalajara (98), Barcelona (95), Zaragoza (87) y Tarragona (87). En el lado opuesto se sitúan Cáceres (12), Salamanca (13) y Ourense (19).

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, "los datos del tercer trimestre confirman que la presión sobre el alquiler no deja de crecer: cada vez son más las familias que compiten por una misma vivienda. En los mercados en los que se han aplicado topes de precios el problema lejos de corregirse se agrava, porque contener los precios a costa de reducir la oferta solo multiplica la competencia y termina expulsando a quienes tienen rentas más bajas".

El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas. Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Barcelona (42%), seguido de Alicante (37%), San Sebastián (32%), Valencia (20%), Málaga (15%) y Bilbao (7%).

En 13 capitales de provincia el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50%. Se trata de las ciudades de Ceuta (186%), Girona (128%), Tarragona (111%), Huesca (97%), Logroño (76%), Segovia (71%), Huelva (70%), Lleida (62%), Jaén (60%), Soria (56%), Badajoz (53%), Vitoria (53%) y A Coruña (52%).

Por el contrario, además de en Madrid, la competencia se ha reducido también en Melilla (-4%).

El fenómeno de la alta demanda y de la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales. Barcelona es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 92 familias por cada anuncio. Le siguen Palma (67), Bilbao (56), Madrid (49), San Sebastián y Alicante (ambas con 42) y Valencia y Málaga (ambas con 40).

Guadalajara tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 137 contactos. Le siguen Vitoria (131), Tarragona (125), Pamplona (117) y Lleida (105).

En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con 10 contactos por anuncio, seguida por Salamanca (12), Ourense (17) y Granada (18).