El número de turistas en alojamientos hoteleros y extrahoteleros de la Región crece en noviembre un 13,6% sobre 2024

3 Ene.

La afluencia de turistas en el conjunto de alojamientos reglados, hoteleros y extrahoteleros, fue de 138.850 en noviembre, un 13,6 por ciento más que en el mismo mes de 2024, lo que supone el registro histórico más elevado para el mes de noviembre de viajeros en alojamientos reglados en la Región de Murcia.

En el conjunto del Estado el número de viajeros en alojamientos reglados aumentó un 4,1 por ciento. Los viajeros residentes en España sumaron un total de 100.585, un 5,1 por ciento más que en noviembre de 2024 (un 1,5 por ciento en España).

El número de residentes en el extranjero registró un incremento del 44 por ciento (6,9 por ciento en el conjunto de España), hasta un total de 38.266 viajeros. Por su parte, las pernoctaciones generadas en los alojamientos turísticos de la Región sumaron en noviembre un total de 403.898, lo que representa un incremento del 11,8 por ciento en relación con el mismo mes de 2024 (un 2,1 por ciento en el conjunto de España), y supone el registro histórico más elevado para el mes de noviembre de pernoctaciones en alojamientos reglados en la Región.

Por su parte, las pernoctaciones de los residentes en España fueron 226.995 y se mantienen respecto a 2024 (bajan un 0,7 por ciento en España). Las de extranjeros sumaron 176.993 pernoctaciones y supusieron un 9,4 por ciento más que en noviembre de 2024 (3,7 por ciento en España).

De enero a noviembre de 2025, los alojamientos turísticos regionales, hoteleros y extrahoteleros registraron una afluencia de 1.775.281 viajeros, lo que supone un 1,6 por ciento más que 2024 y el registro histórico más elevado para el acumulado enero-noviembre. El turismo nacional, 1.331.814 viajeros, aumenta un 1,1 por ciento respecto a 2024 y el extranjero un 3 por ciento. En lo que respecta a las pernoctaciones, estas sumaron un total de 5.328.952.

CIFRAS DE RÉCORD EN ESTABLECIMIENTOS EXTRAHOTELEROS

El volumen de turistas recibido en los establecimientos extrahoteleros de la Región (campings, apartamentos, alojamientos de turismo rural y albergues), fue de 25.459 viajeros en noviembre, un 35,5 por ciento más que los registrados en 2024 (un 6,1 por ciento en España), por lo que fue el registro histórico más elevado para el mes de noviembre de viajeros en establecimientos extrahoteleros en la Región. La Región registró el segundo mayor incremento por comunidades, tan solo por detrás de la Comunidad Valenciana.

El número de viajeros nacionales en establecimientos extrahoteleros aumenta respecto a 2024 un 1,6 por ciento, hasta los 11.591 viajeros, mientras que los extranjeros, 13.870, crecen un 87,7 por ciento (un 12 por ciento en España). Las pernoctaciones generadas por estos viajeros en los alojamientos extrahoteleros de la Región sumaron 162.585 en noviembre, lo que supone un incremento respecto a noviembre de 2024 del 7,8 por ciento (3,6 por ciento en España) y supone el registro histórico más elevado para el mes de noviembre. Con este 7,8 por ciento de aumento, la Región registró el segundo mayor crecimiento por comunidades.

Las pernoctaciones registradas de turistas nacionales fueron 47.046, un 33,9 por ciento más que en noviembre de 2024 (descendieron un 0,7 por ciento en España). Los extranjeros originaron 115.538 pernoctaciones. Los viajeros en alojamientos rurales regionales, 3.835, aumentaron un 5,5 por ciento durante el mes de noviembre sobre el mismo mes de 2024 (bajó un 6,2 por ciento en España). Los viajeros residentes en España aumentaron un 0,1 por ciento y los extranjeros un 225 por ciento (-18,4 por ciento en España).

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, el número de viajeros aumentó un 34,4 por ciento (-0,6 por ciento en España) hasta situarse en 48.350. Los viajeros residentes en España, un total de 43.932, aumentaron un 29,5 por ciento y los extranjeros, 4.419, fueron un 115 por ciento más que en 2024. En cuanto a la cifra de pernoctaciones, 133.571, aumentaron un 15,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 (1,4 por ciento en España).

Por su parte, los apartamentos turísticos contabilizaron un total de 5.608 viajeros, un 14,7 por ciento más que en el mismo mes de 2024, el registro histórico más elevado para el mes de noviembre. Los viajeros residentes en España sumaron un total de 3.899, con un incremento del 5,6 por ciento, y los residentes en el extranjero fueron 1.710, un 42,6 por ciento más que en 2024. Las pernoctaciones generadas fueron 34.367, lo que representa un aumento del 19,7 por ciento respecto a 2024.

Asimismo, la demanda en el sector del camping en noviembre de 2025 aumentó un 58,8 por ciento (sube un 11,2 por ciento en España) respecto al mismo mes de 2024, hasta los 14.719 viajeros, el registro histórico más elevado para el mes de noviembre en los campings de la Región. Así, la Región de Murcia registró el mayor crecimiento por comunidades.

En noviembre se registraron en los campings regionales 117.045 pernoctaciones, lo que supuso un aumento del 5,5 por ciento respecto al mismo mes de 2024 (1,5 por ciento en España), el registro histórico de pernoctaciones más elevado para el mes de noviembre en los campings de la Región.

En el acumulado enero-noviembre de 2025, los viajeros registrados en campings de la Región fueron 181.976 y aumentan un 7,1 por ciento respecto a 2024, de forma que fue el registro histórico de viajeros más elevado para el acumulado enero-noviembre en los campings de la Región.