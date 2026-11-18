Obras para la instalación de tubería en el eje de la calle Jorge Juan - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El suministro de agua potable quedará interrumpido durante diez horas en diversas zonas de Cartagena entre las 22.00 horas del martes 24 de noviembre y las 8.00 horas del miércoles 25, con motivo de las obras de renovación de la conducción Tentegorra-Alumbres, comunicadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT).

Según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad portuaria, estos trabajos mantienen además cortada al tráfico la zona de Jorge Juan, en el barrio de Ciudad Jardín.

Las áreas afectadas por el corte de suministro son Torreciega Norte, Torreciega Sur, Vista Alegre Norte, Vista Alegre Sur, Vista Alegre Bajo, El Porche, Media Legua, Abrevadero, Parque de Seguridad, Hospital y Los Mateos --incluyendo Los Mateos 2, Oeste, Este, Subida al Castillo, Cala Cortina y Estación de Servicio Los Mateos--.

La incidencia también alcanzará a Comercio, Era Baja, Santa Lucía, Estación de Autobuses, Barriada Santiago, Lo Campano y el entorno de Escombreras (Dársena, Dársena Nueva, Rambla, Poblado y Refinería). Una vez concluidos los trabajos, el servicio se restablecerá con normalidad "lo antes posible".