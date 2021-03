Ocho limones gigantes conquistan Santo Domingo y Alfonso X con la exposición de arte urbano 'Lemon Art'

La muestra está compuesta por esculturas de cítricos de dos metros de altura y 330 kilos, que han sido diseñados por artistas europeos

La Plaza de Santo Domingo de Murcia ha acogido este martes la inauguración de la exposición itinerante de arte urbano 'Lemon Art Exhibition Tour', compuesta por ocho esculturas de limones de dos metros de altura y 330 kilos, que han sido diseñados por ocho artistas europeos entre los que se encuentra la murciana Amparo Alegría, informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta muestra se enmarcada en la campaña internacional que está desarrollando la Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo de España (AILIMPO) bajo el nombre 'Welcome To The Lemon Age', contando con el apoyo de la Unión Europea y el sector del limón español. En concreto, se está llevando a cabo en España, Francia y Alemania.

Potenciar la identidad del limón europeo y, por tanto, murciano, a través de las interpretaciones personales de los artistas que han participado, reflejando la calidad, frescura, sostenibilidad, liderazgo y beneficios saludables del limón, es el principal objetivo de esta iniciativa que, a su vez, apoya al sector productor, industrial, hostelero y turístico.

A la inauguración han asistido, entre otros, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo; el concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio de Murcia, Jesús Pacheco, y el presidente de la Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo de España (AILIMPO), Antonio Moreno.

Luengo ha puesto de relieve la importancia de la producción de limón en la Región de Murcia, "tanto por cantidad como por calidad, con lo que contribuimos de forma determinante a que España sea líder mundial en exportación y ocupe el segundo lugar en procesado".

El consejero ha destacado que "la categoría de nuestro producto está fuera de toda duda, y su estrecho vínculo con la dieta mediterránea también, por lo que toda campaña dirigida a que se difundan estas consideraciones merece nuestro aplauso y nuestro apoyo".

Asimismo, ha subrayado que "la Región exportó en 2020 cerca de 420.000 toneladas de limón, por importe de algo más de 502 millones de euros, lo que evidencia la importancia del sector para la economía regional y para la creación de riqueza y empleo. Ahora hace falta que al prestigio bien ganado a lo largo de estos años le acompañen unos precios competitivos y unos controles europeos que lo pongan a salvo de la competencia de terceros países".

Por su parte, el concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco, ha señalado que el limonero es el cultivo más extenso del municipio de Murcia", con 10.078 hectáreas, lo que supone un 11,4% de la superficie del término municipal. "Esta extensión representa una cuarta parte de la producción total a nivel nacional", ha agregado Pacheco.

La exposición itinerante que ha llegado a Murcia se puso en marcha en noviembre de 2020 y ya ha recorrido tres ciudades españolas con gran éxito: Madrid, Málaga y Valencia. La muestra, coordinada por la pintora Mayte Spínola, permanecerá en la Plaza Santo Domingo y la Gran Vía Alfonso X El Sabio hasta el 10 de marzo.

Los interesados pueden encontrar toda la información sobre la campaña 'Welcome To The Lemon Age' y las distintas acciones que están desarrollando en 'https://thelemonage.eu/'.

MURCIA, UNA DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN

El limón europeo está disponible los doce meses del año. Los limoneros son más sensibles a temperaturas bajas que otros cítricos. Las áreas más importantes de producción y distribución se corresponden principalmente con las regiones subtropicales semiáridas y áridas con temperaturas mínimas superiores a -4º C, por lo que los limoneros se adaptan perfectamente al clima mediterráneo.

Por ello, la cuenca del Mediterráneo es perfecta para su cultivo, siendo el este y sur de España es una de las principales zonas de producción a nivel mundial, especialmente en la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía.