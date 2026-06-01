La oferta de FP se incrementa hasta las 48.400 plazas el próximo curso

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, presenta la oferta de Formación Profesional para el curso 2026-2027 - CARM

MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oferta de Formación Profesional en la Región de Murcia se incrementará el próximo curso hasta las 48.400 plazas, con una oferta récord que supone un incremento de 1.600 plazas en relación a este curso.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha explicado este lunes que "este crecimiento se enmarca en una tendencia sostenida de expansión de la FP en la Región, que ha experimentado incrementos significativos en los últimos cursos, consolidándose como una opción educativa de alta empleabilidad y estrechamente vinculada al tejido empresarial", según han informado desde el Ejecutivo regional.

Marín ha anunciado que "entre las novedades del próximo curso se encuentra el incremento de la oferta de plazas semipresenciales en la familia de Sanidad, con 150 plazas; el aumento de 73 plazas en la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos; el incremento de 80 plazas en el curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data y la implantación de los grados de Higiene Bucodental en el IES Mar Menor (San Javier) y de Técnico en Seguridad en el IES Felipe II (Mazarrón)".

En Sanidad, del total de 150 nuevas plazas, 120 serán semipresenciales en el grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, en centros de Murcia, Lorca y San Javier, y 30 plazas en modalidad semipresencial de Farmacia y parafarmacia, en el IES Ramón y Cajal (Murcia).

El consejero ha resaltado que "la modalidad semipresencial facilita el acceso a la FP de personas adultas, trabajadoras o con responsabilidades familiares, ya que permite compatibilizar la formación con la actividad laboral y personal, permitiendo al alumnado flexibilidad en el aprendizaje favoreciendo la continuidad formativa, la recualificación profesional y la mejora de la empleabilidad".

En el ámbito industrial, se crean 73 nuevas plazas en la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. En concreto, se ofrecerá el ciclo formativo de grado básico de Mantenimiento de Vehículos y el grado medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles, en Cabezo FP Murcia, en horario de tarde; y el grado medio de Electromecánica de Maquinaria, en el IES San Juan Bosco de Lorca.

Además, se implantará el ciclo formativo de grado medio de Técnico en Seguridad en el IES Felipe II (Mazarrón), que forma parte de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente.

También habrá un incremento de 80 plazas en el ámbito tecnológico pasando de 40 plazas a 120, en el curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data, con la novedad de ofertarse en modalidad semipresencial en el CIFP Carlos III (Cartagena) y el IES Ingeniero de la Cierva (Murcia).

Marín ha indicado que "con esta nueva planificación, el Gobierno regional reafirma su compromiso con una Formación Profesional moderna, flexible y alineada con los sectores estratégicos, contribuyendo al desarrollo económico y social de la Región y mejorando las oportunidades de inserción laboral del alumnado".

BAJADA DE RATIO EN FB BÁSICA

Con el objetivo de fomentar el éxito educativo, ofrecer una atención más personalizada al alumnado y favorecer la obtención de título de la ESO, a partir del próximo curso se bajará la ratio en Formación Profesional de Grado Básico, pasando, de forma progresiva, de 25 a 23 alumnos, en los ciclos que tienen un máximo de 25 alumnos, y de 20 a 19, en aquellos que tienen 20 alumnos.

FP DUAL INTENSIVA

Además, por primera vez se ofrecerá la nueva modalidad de Formación Profesional dual intensiva, que permite al alumnado realizar más horas de prácticas con remuneración económica, en las familias profesionales de Hostelería y Turismo, y de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Esta modalidad de FP alterna formación en el centro y en la empresa e incrementa el número de horas de formación en empresa, pasando de 500 horas a un intervalo que puede oscilar entre las 700 y 1.000 horas, con una duración de entre el 35 y 50 por ciento del currículo del ciclo formativo. Además, conlleva una beca consistente en el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y la correspondiente alta en la Seguridad Social.

PLAZO DE ADMISIÓN

El plazo de admisión en periodo ordinario comienza mañana, 2 de junio, y finalizará el día 24 de junio, a las 14.00 horas. La solicitud podrá realizarse de forma telemática, a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma, con el procedimiento 815, o bien en papel acudiendo al centro elegido en primera opción.

Las listas provisionales de admitidos se publicarán el día 6 de julio y las definitivas el día 14 de julio. La matriculación se realizará los días 15, 16, 17, 20 y 21 de julio.

La adjudicación automática de vacantes será el día 27 de julio. Del 28 de julio al 15 de noviembre se puede solicitar la admisión fuera de plazo. Las listas de espera serán gestionadas directamente por los centros docentes.

La convocatoria del primer acto público de adjudicación de vacantes está prevista para el 7 de septiembre en grado medio y para el 10 de septiembre en grado superior.

En los ciclos sin lista de espera, los centros podrán gestionar directamente la incorporación del alumnado sin necesidad de celebrar acto público.

Una de las principales novedades es la ampliación y flexibilización de las vías de acceso. En grado medio se puede acceder con el graduado en ESO, la acreditación del nivel 3 de competencias básicas y de forma excepcional, podrán también acceder quienes acrediten competencias profesionales obtenidas por experiencia laboral u otras vías no formales.

En el caso de grado superior, se mantiene el acceso mediante Bachillerato, título de Técnico de Grado Medio, prueba de acceso y curso específico o prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Como forma excepcional podrán acceder quienes acrediten competencias profesionales suficientes o dispongan de un grado C de nivel 3 vinculado al ciclo formativo.